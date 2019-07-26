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Центр допобразования детей из Усть-Ордынского стал финалистом на фестивале

Центр допобразования детей из Усть-Ордынского стал финалистом на фестивале
Общество,  Фото:pixabay.com
Очный этап российского фестиваля пройдёт с 22 по 25 августа в образовательном центре «Корабелы Прионежья» Вологодской области

Центр дополнительного образования детей посёлка Усть-Ордынский стал финалистом IV Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» в номинациях «Образовательный бренд территории» и «Фольклор. Лучший музыкант». Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

На заочный этап был представлен опыт проведения областного фестиваля детского и юношеского творчества «Язык - душа народа» и видеозапись выступления игры на чанзе Светланы Ивановой.

Очный этап фестиваля пройдёт с 22 по 25 августа в образовательном центре «Корабелы Прионежья» Вологодской области.

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» проводится с 2016 года. Участники состязаются в четырёх номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Фольклор», «Народный костюм», «Традиционное судостроение». Педагоги представляют свои работы в номинации «Образовательный бренд территории». Цель форума - выявить и поддержать одарённых детей, приобщить их к этнокультурным ценностям регионов.

- Фестиваль «Язык - душа народа» - это традиционное мероприятие, которое проводится у нас с 2008 года. Девять конкурсов фестиваля - яркий самобытный калейдоскоп. Он направлен на духовное единство, национальное согласие, воспитание подрастающего поколения на основе уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, поэтому мы очень рады за наших ребят и педагогов. Надеемся на их успех и в дальнейшем, - сказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. 
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