Центр допобразования детей из Усть-Ордынского стал финалистом на фестивале

Очный этап российского фестиваля пройдёт с 22 по 25 августа в образовательном центре «Корабелы Прионежья» Вологодской области



Центр дополнительного образования детей посёлка Усть-Ордынский стал финалистом IV Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» в номинациях «Образовательный бренд территории» и «Фольклор. Лучший музыкант». Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.



На заочный этап был представлен опыт проведения областного фестиваля детского и юношеского творчества «Язык - душа народа» и видеозапись выступления игры на чанзе Светланы Ивановой.



Очный этап фестиваля пройдёт с 22 по 25 августа в образовательном центре «Корабелы Прионежья» Вологодской области.



Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» проводится с 2016 года. Участники состязаются в четырёх номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Фольклор», «Народный костюм», «Традиционное судостроение». Педагоги представляют свои работы в номинации «Образовательный бренд территории». Цель форума - выявить и поддержать одарённых детей, приобщить их к этнокультурным ценностям регионов.



- Фестиваль «Язык - душа народа» - это традиционное мероприятие, которое проводится у нас с 2008 года. Девять конкурсов фестиваля - яркий самобытный калейдоскоп. Он направлен на духовное единство, национальное согласие, воспитание подрастающего поколения на основе уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, поэтому мы очень рады за наших ребят и педагогов. Надеемся на их успех и в дальнейшем, - сказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

