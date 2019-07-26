В музее «Тальцы» состоится финал фестиваля художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства
С 17 по 18 августа в Иркутской области пройдёт заключительный этап IV Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской». Об этом сообщает агентство по туризму региона.
Фестиваль проводится с целью содействия сохранению, изучению, развитию и популяризации лучших народных традиций художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства; приобщения широких слоёв населения к истокам народной культуры; формирования среды межнационального культурного сотрудничества и обмена творческим опытом; развития и укрепления межнациональных, межрегиональных и зарубежных культурных связей.
Финал фестиваля состоится в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» (Иркутская область, Иркутский район, посёлок «Тальцы», 47 км Байкальского тракта). Заезд участников – 17 августа до 10:00 часов, отъезд 18 августа с 17:00 часов.
Все участники получат памятные дипломы. Лучшие мастера и лучшие работы будут отмечены призами губернатора области, регионального министерства культуры и архивов, мэра города Иркутска; Гран-При от общественной палаты Иркутской области; памятным призом фестиваля от Союза мастеров «Оникс». Также будут вручены: памятные медали фестиваля «За верность народным традициям – 25 лет», «Лучший мастер-наставник», «Лучший юный мастер», дипломы I, II, III степени по номинациям, дипломы лауреатов, благодарственные письма за содействие в проведении фестиваля, сертификаты на сувенирную продукцию.
По итогам фестиваля планируется проведение выставки «Наследники мастеров земли Иркутской» с участием мастеров-наставников и подмастерий, а также выпуск документального видеофильма.
В Иркутской области будут водить «Хоровод ремёсел»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В музее «Тальцы» состоится финал фестиваля художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства
Мероприятие состоится в рамках ярмарки в селе Фофоново
Супруги из Усолья-Сибирского прожили в браке 70 лет
Победители поедут в «Океан», «Смену» или «Артек»
У всех есть опыт выступления за сборную
Также гости мероприятия смогут пострелять из пистолетов и пулемётов
Поля обработали специальными средствами
Изменения затронут больше 40 тыс. кв. метров территории на берегу реки Ушаковки
В эти выходные читинцев и гостей столицы Забайкалья ожидает много интересных событий
Всего в 2019 году в районе зарегистрировали 6 пар близнецов
Фестиваль закончится 28 июля
«Крепкий орешек» оказался по зубам Алтаю, Кузбассу и Приангарью
В парке имени Орешкова разместят инновационную площадку по концепции PlayHub
Также там установят для влюблённых скамью примирения
Родителей детей в Улан-Удэ устроили акцию протеста