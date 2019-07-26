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В Иркутской области будут водить «Хоровод ремёсел»

В Иркутской области будут водить «Хоровод ремёсел»
Общество,  Фото:pixabay.com
В музее «Тальцы» состоится финал фестиваля художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства

С 17 по 18 августа в Иркутской области пройдёт заключительный этап IV Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской». Об этом сообщает агентство по туризму региона.

Фестиваль проводится с целью содействия сохранению, изучению, развитию и популяризации лучших народных традиций художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства; приобщения широких слоёв населения к истокам народной культуры; формирования среды межнационального культурного сотрудничества и обмена творческим опытом; развития и укрепления межнациональных, межрегиональных и зарубежных культурных связей.

Финал фестиваля состоится в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» (Иркутская область, Иркутский район, посёлок «Тальцы», 47 км Байкальского тракта). Заезд участников – 17 августа до 10:00 часов, отъезд 18 августа с 17:00 часов.

Все участники получат памятные дипломы. Лучшие мастера и лучшие работы будут отмечены призами губернатора области, регионального министерства культуры и архивов, мэра города Иркутска; Гран-При от общественной палаты Иркутской области; памятным призом фестиваля от Союза мастеров «Оникс». Также будут вручены: памятные медали фестиваля «За верность народным традициям – 25 лет», «Лучший мастер-наставник», «Лучший юный мастер», дипломы I, II, III степени по номинациям, дипломы лауреатов, благодарственные письма за содействие в проведении фестиваля, сертификаты на сувенирную продукцию.

По итогам фестиваля планируется проведение выставки «Наследники мастеров земли Иркутской» с участием мастеров-наставников и подмастерий, а также выпуск документального видеофильма.
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