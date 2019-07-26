В 1/4 финала Людмила Воронцова одержала победу над спортсменкой из Индии Манишой Моун
В Бангкоке завершились предварительные поединки состязаний «Thailand Open International Boxing Tournament’2019».
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В 1/4 финала бурятская спортсменка Людмила Воронцова одержала победу над боксёром из Индии Манишой Моун.
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Полуфинал турнира состоится сегодня, 26 июля.
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Спортсменке из республики предстоит поединок с хозяйкой ринга Нилаван Течасуп, сообщили в Федерации бокса Бурятии.
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Бурятская спортсменка прошла в полуфинал турнира по боксу в Бангкоке
Общество, Фото:
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