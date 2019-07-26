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В Иркутской области с 17 августа стартует сезон охоты

В Иркутской области с 17 августа стартует сезон охоты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лимит на добычу на 2019-2020 годы будет утверждён в ближайшие дни

Временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Степан Пересыпкин на пресс-конференции 25 июля рассказал, что с 17 августа в регионе стартует сезон охоты. С этого дня и до 31 декабря будет разрешена добыча степной дичи, до 28 февраля – боровой дичи. На копытных (лось, благородный олень и косуля сибирская) срок охоты устанавливается с 1 октября по 31 декабря, сообщает пресс-служба правительства.

- В сфере охоты календарный год устанавливается с 1 августа по 1 августа, в эти же сроки утверждается лимит на добычу. На 2019-2020 годы лимит будет утверждён в ближайшие дни. Исходя из него, будут выдаваться разрешения охотпользователям и охотникам-любителям, - пояснил Степан Пересыпкин.

Получить разрешения на добычу животных охотники смогут уже с 5 августа. Для этого необходимо обратиться либо к охотпользователям, либо в территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области. Любое действие без надлежащего разрешения расценивается как правонарушение.

Численность животных остаётся стабильной. Зафиксировано небольшое увеличение численности копытных, в частности, косули сибирской - с 80 до 92 тысяч, а также волков - с 4,7 до 5,5 тыс. особей.

Степан Пересыпкин пояснил, что в этом году продолжится реализация программы по охране и сохранению окружающей среды. В её рамках правительство региона выделило три млн рублей для стимулирования охотников и урегулирования численности волков.

- В четвёртом квартале начнётся приёмка шкур и выдача вознаграждений в размере 20 тысяч рублей. Чтобы получить выплату, охотнику, кроме самой шкуры, необходимо будет предоставить документы, удостоверяющие личность, а также разрешение на добычу. Кроме того, впервые в текущем году мы выдали разрешение на регулирование численности тем охотпользователям, на чьих территориях плотность населения волка на тысячу га, по данным мониторинга, превышала допустимые пределы. До 15 сентября охотпользователи должны провести мероприятия по сокращению численности. На сегодня выдано порядка 25 распоряжений, - объяснил Степан Пересыпкин.

Численность медведя на сегодняшний день относительно прошлого года не изменилась, это порядка 18 тысяч особей. Этот показатель выше нормы, но при этом массовых выходов к людям нет, обстановка стабильная.

Степан Пересыпкин также пояснил, что в зоне затопления в Иркутской области не было зарегистрировано выходов хищников к людям, павших животных также не найдено.

- В результате паводка в районах области, безусловно, была затоплена и среда обитания животных. Миграция есть, но насколько она массовая будем говорить, когда на территорию можно будет попасть, сейчас это невозможно. Позже будет проведён мониторинг. Ситуация находится на особом контроле, - отметил Степан Пересыпкин. 
охота
 
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