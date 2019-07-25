Студенты получат дипломы о высшем образовании государственного образца
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия получила аккредитацию по экономическим специальностям. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе вуза.
- Успешно пройдена аккредитационная экспертиза укрупнённых групп специальностей и направлений 38.00.00 «Экономика и управление» и 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» Бурятской ГСХА имени Филиппова. По результатам экспертизы установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся БГСХА федеральным государственным образовательным стандартам в отношении 5 основных образовательных программ высшего образования: 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата и магистратуры), 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата), 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата и магистратуры), - уточнили в академии.
Приказ «О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В.Р. Филиппова» от 24 июля опубликован на сайте Рособрнадзора.
- Все студенты БГСХА получат дипломы о высшем образовании государственного образца, - отметили также в пресс-службе вуза.
Новый руководитель академии Галсан Дареев опубликовал следующий пост на своей странице в «Фейсбуке»: «Дорогие друзья! Бурятская сельскохозяйственная академия прошла аккредитацию по экономическим специальностям! Ура!».
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году развернулся скандал вокруг ситуации с выпускниками экономического факультета БГСХА. Из-за отсутствия аккредитации факультета студенты не могли защитить дипломы и рисковали вовсе остаться без них. Ситуацию тогда взял на контроль глава Бурятии Алексей Цыденов.
Позже решение всё-таки нашли. Студенты защитились в Иркутском аграрном университете и получили дипломы государственного образца.
БГСХА получила аккредитацию по экономическим специальностям
Общество, Фото:
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