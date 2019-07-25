На Байкале разрешат вырубку леса для БАМа и Транссиба

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Правительство России собирается внести изменения в законе об охране Байкала



Правительство подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющие РЖД осуществлять сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудников Минприроды и пресс-службу ведомства.



Законопроект разработан во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба. По словам представителя минприроды, конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз, уточняет РБК.



Представитель РЖД пояснил, что для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба необходимы модернизация и расширение отдельных объектов инфраструктуры, проведение работ вдоль полосы отвода существующих железных дорог, для чего требуются изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал». При этом работы смогут проводиться только при отсутствии других вариантов возможного размещения объектов инфраструктуры и вне границ особо охраняемых природных территорий.



- Принятие поправок в законопроект ускорит согласования по строительству инфраструктуры магистралей. Для расширения проектов потребуется вырубка не более 8–10 тысяч га леса вдоль железнодорожных путей, это нужно для размещения станций этих магистралей и расширения путей на отдельных их участках, - пояснил РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.



Экологи выступают против, потому что вырубка леса приведёт к разрушению экосистемы Байкала.





