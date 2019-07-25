Жителям Бурятии компенсируют расходы за проезд в электричках

Расчёт компенсации расходов на проезд в пригородном железнодорожном транспорте: с 01.01.2019г. :









Управление социальной защиты населения по Улан-Удэ производит выплату компенсации расходов граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в связи с отсутствием автомобильного сообщения.Гражданам, постоянно проживающим на станциях Сотниково, Зенит, Солнечный, Сосновый Бор, Учитель, Мостовой предоставляется компенсация разности тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом на участке Улан-Удэ - станция Мостовой.- Компенсация выплачивается гражданам, у которых среднедушевой доход менее 2 величин прожиточного минимума, при этом компенсируется не более 2 поездок ежедневно в рабочие дни на участке Улан-Удэ - станция Мостовой, - сообщили в управлении по информационной политике города.Ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий, а также пенсионеры (в период с 1 апреля по 31 октября) имеют право выбора – получать данную компенсацию либо меры социальной поддержки в виде скидки 50% при приобретении проездного билета на электричку.За предоставлением компенсации гражданам необходимо обращаться в клиентскую службу управления социальной защиты населения по Улан-Удэ по следующим адресам: ул. Терешковой, 28; ул. Октябрьская, 20а, или по тел (call центр): 571-600; 573-900.