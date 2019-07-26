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В Улан-Удэ временами небольшой дождь

В Улан-Удэ временами небольшой дождь
Общество,  Фото:pixabay.com
26 июля по республике местами дожди, грозы, ливни

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июля по республике местами дожди, грозы, ливни. Ветер восточный 3-8, при грозе до 16 м/с. Температура ночью 14-19, местами по северу 4-9, днём 28-33, по Прибайкалью и юго-западу и при дожде по югу 18-23 тепла.

В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 17-19, днём 28-30 тепла.  
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