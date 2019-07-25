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Программу маткапитала предложили сделать бессрочной

Программу маткапитала предложили сделать бессрочной
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас мера поддержки семей действует до конца 2021 года

Минтруд предложил сделать программу материнского капитала бессрочной.

По словам первого замглавы ведомства Алексея Вовченко, в ведомстве выступают за бессрочность действия меры поддержки, а также за постоянную индексацию материнского капитала, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина её продлили до конца 2021-го.

Сертификат на материнский капитал выдаётся за рождение второго или последующего ребёнка в семье, сейчас его размер составляет 453 тысячи рублей. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что маткапитал планируют проиндексировать с 1 января 2020 года до 470 тысяч рублей.
материнский капитал
 
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