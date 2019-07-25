Жителей Бурятии пересчитают и перепишут

В Бурятии началась подготовка ко всероссийской переписи населения



С 1 по 31 октября 2020 года в стране состоится всероссийская перепись населения.



25 июля в здании правительства Бурятии прошло заседание республиканской комиссии по проведению переписи-2020.



- Произошёл ряд изменений с прошлой переписи, количественные и качественные, и от того как мы подготовимся, будет зависеть как качество проведения такого важного события, как перепись населения, - отметил председатель комиссии, первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Зураев.



Заместитель руководителя Бурятстата Дора Баинова рассказала о ходе выполнения подготовительных мероприятий во всех районах республики. Также была затронута и работа администраций поселений в создании комиссий, уточнении границ, актуализации списков адресов домов, карт, названий улиц, обновлению указателей с названиями, номерами домов и квартир.



- Время проведения переписи установлено с 1 по 31 октября 2020 года. Лица, родившиеся после 00:00 часов 1 октября, в списки попадать не будут. Лица, умершие до 1 октября в перепись также попадать не будут, - сообщила Дора Баинова.



Также она отметила, что успешное проведение переписи зависит от скоординированных и согласованных действий министерств и ведомств республики. Дора Самбуевна рассказала присутствующим, о том какие обязанности возьмут на себя ведомства. В том числе в переписи примут участие министерства обороны, МВД, УВСИН, пограничные службы и МЧС.



Однако заместитель начальника ГУ МЧС Бурятии по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Евгений Шангин отметил, что представленные задачи ни с кем из ведомств не согласовывались.



- Сейчас федерально-нормативного постановления ещё нет. Есть постановление организации переписи правительства РФ, пока этот проект находится в разработке, но до конца года, я надеюсь, что его утвердят, - ответила Дора Баинова.



В целом в Бурятии подлежат переписи 633 населённых пункта. По данным администраций районов, на 1 июня 2019 года, в республике насчитывается 11979 улиц, переулков, проездов и так далее. Из них 10183 – недостаёт и требует замены аншлага с названиями.



По этой проблеме работы уже начаты. Заменены 492 таблички, или 4,8% от числа недостающих.



Также на сегодня в Бурятии существует 9 населённых пунктов без населения и 17 с численность от 1 до 7 человек.



В августе пройдут 333 регистратора, которые проверят и скорректируют списки домов и схем-планы.



В последний раз всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. Тогда население России составило 142 905 200 человек.

