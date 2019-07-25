25 Июля

Фестивальный день для всей семьи в Улан-Удэ 27 июля

24 Июля

Популярное

Жителей Бурятии пересчитают и перепишут

Жителей Бурятии пересчитают и перепишут
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии началась подготовка ко всероссийской переписи населения

С 1 по 31 октября 2020 года в стране состоится всероссийская перепись населения.

25 июля в здании правительства Бурятии прошло заседание республиканской комиссии по проведению переписи-2020.

- Произошёл ряд изменений с прошлой переписи, количественные и качественные, и от того как мы подготовимся, будет зависеть как качество проведения такого важного события, как перепись населения, - отметил председатель комиссии, первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Зураев.

Заместитель руководителя Бурятстата Дора Баинова рассказала о ходе выполнения подготовительных мероприятий во всех районах республики. Также была затронута и работа администраций поселений в создании комиссий, уточнении границ, актуализации списков адресов домов, карт, названий улиц, обновлению указателей с названиями, номерами домов и квартир.

- Время проведения переписи установлено с 1 по 31 октября 2020 года. Лица, родившиеся после 00:00 часов 1 октября, в списки попадать не будут. Лица, умершие до 1 октября в перепись также попадать не будут, - сообщила Дора Баинова.

Также она отметила, что успешное проведение переписи зависит от скоординированных и согласованных действий министерств и ведомств республики. Дора Самбуевна рассказала присутствующим, о том какие обязанности возьмут на себя ведомства. В том числе в переписи примут участие министерства обороны, МВД, УВСИН, пограничные службы и МЧС.

Однако заместитель начальника ГУ МЧС Бурятии по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций Евгений Шангин отметил, что представленные задачи ни с кем из ведомств не согласовывались.

- Сейчас федерально-нормативного постановления ещё нет. Есть постановление организации переписи правительства РФ, пока этот проект находится в разработке, но до конца года, я надеюсь, что его утвердят, - ответила Дора Баинова.

В целом в Бурятии подлежат переписи 633 населённых пункта. По данным администраций районов, на 1 июня 2019 года, в республике насчитывается 11979 улиц, переулков, проездов и так далее. Из них 10183 – недостаёт и требует замены аншлага с названиями.

По этой проблеме работы уже начаты. Заменены 492 таблички, или 4,8% от числа недостающих.

Также на сегодня в Бурятии существует 9 населённых пунктов без населения и 17 с численность от 1 до 7 человек.

В августе пройдут 333 регистратора, которые проверят и скорректируют списки домов и схем-планы.

В последний раз всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. Тогда население России составило 142 905 200 человек.
перепись населения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ушли в прошлое скандальные мусорные баки
В Бурятии ушли в прошлое скандальные мусорные баки
Общество, 25.07.2019
Дорогие «евробаки» региональный оператор заменил на новые
В Улан-Удэ подростки сплавились на катамаранах
В Улан-Удэ подростки сплавились на катамаранах
Общество, 25.07.2019
В сплаве приняли участие 10 детей
В Улан-Удэ заработала скейт-площадка
В Улан-Удэ заработала скейт-площадка
Общество, 25.07.2019
В Улан-Удэ заработала скейт-площадка
В Бурятии с посетителями магазинов проводят «ликбезы трезвости»
В Бурятии с посетителями магазинов проводят «ликбезы трезвости»
Общество, 25.07.2019
В Бурятии продолжается профилактическая работа по разъяснению недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения
Творение всемирно известного Зорикто Доржиева появится в центре Улан-Удэ
Творение всемирно известного Зорикто Доржиева появится в центре Улан-Удэ
Общество, 25.07.2019
Прохожие не поверили своим глазам, когда увидели за работой художника Зорикто Доржиева
Замруководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте: Число авиасобытий растёт год от года
Замруководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте: Число авиасобытий растёт год от года
Общество, 25.07.2019
В День сотрудника органов следствия «Байкал-Daily» представляет интервью с заместителем руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации полковника юстиции Юлии Кульшиной
Межевание «дальневосточного гектара» в Бурятии обойдётся в 12 тысяч
Межевание «дальневосточного гектара» в Бурятии обойдётся в 12 тысяч
Общество, 25.07.2019
Народный Хурал утвердил максимальные цены на работы по установлению границ земельных участков
В Новгородской области нашли останки красноармейца из Бурятии
В Новгородской области нашли останки красноармейца из Бурятии
Общество, 25.07.2019
Активисты ищут родственников погибшего солдата-красноармейца из Бурятии
В Бурятии требуют не отдавать леса под «дальневосточные гектары»
В Бурятии требуют не отдавать леса под «дальневосточные гектары»
Общество, 25.07.2019
На сессии Народного Хурала приняли закон о «серых» зонах проекта «Дальневосточный гектар»
В Агинском Бурятском округе состоится этнофестиваль
В Агинском Бурятском округе состоится этнофестиваль
Общество, 25.07.2019
В программе - выступления творческих коллективов районов, народные игры, конкурсы и состязания
В Бурятии в Байкал выпустили 20 тысяч мальков омуля
В Бурятии в Байкал выпустили 20 тысяч мальков омуля
Общество, 25.07.2019
Пятисантиметровых мальков выпустили для восстановления баланса Байкала. ФОТО, ВИДЕО
На Байкале в Бурятии прошла творческая лаборатория
На Байкале в Бурятии прошла творческая лаборатория
Общество, 25.07.2019
В ней приняли участие литературно-музыкальное объединение «Олимп» и музыкально-поэтический клуб «Лира»
Жители Бурятии стали меньше пить
Жители Бурятии стали меньше пить
Общество, 25.07.2019
В Бурятии снизилось и потребление спиртного, и смертность от алкоголя
В Бурятии зенитчики выполнили учебные пуски ракет
В Бурятии зенитчики выполнили учебные пуски ракет
Общество, 25.07.2019
В Бурятии с военнослужащими зенитного ракетного соединения Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^