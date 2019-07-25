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Спортсмен из Бурятии победил в «БАМ Ангарском триатлоне»

Спортсмен из Бурятии победил в «БАМ Ангарском триатлоне»
Общество,  Фото:pixabay.com
Улан-удэнец финишировал первым среди мужчин 50-59 лет

Организаторы опубликовали предварительные результаты финиша чемпионата и первенства Иркутской области по триатлону «Стройкомплекс БАМ Ангарский кросс-триатлон 2019», состоявшихся 20 июля в Ангарске. Среди 314 участвующих спортсменов есть победители из Бурятии.

По протоколам судейской бригады первое место в группе «мужчины 50-59 лет» занял Илья Курышев из Улан-Удэ с результатом 1:25:51.00. Он финишировал одиннадцатым среди 187 спортсменов у мужчин в спринте. Вторым в группе «мужчины 60 лет и старше» стал улан-удэнец Михаил Дружинин со временем 1:42:48.00. Его общий результат – 92 место среди мужчин. Как сообщал ранее «Байкал-Daily», абсолютное чемпионство выиграл Дмитрий Башун из города Сосновоборска Красноярского края.
спорт триатлон Улан-Удэ Бурятия марафон Иркутская область Ангарск
 
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