В Улан-Удэ подростки сплавились на катамаранах

В сплаве приняли участие 10 детей
Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ по Советскому району при поддержке гранта республиканского центра молодёжного туризма «Байкал» организовали сплав по Уде. Мероприятие проходило в рамках социального проекта «Pro активная эволюция по работе с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации».
В сплаве приняли участие 10 детей, в том числе 5 несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии. Инструкторы центра «Байкал» рассказали и показали, как собираются катамараны, как спустить аппараты на воду, познакомили ребят с основными правилами управления судном, правилами поведения на воде.
Сплав длился почти 5 часов - с перерывом на обед. Участники разделились на 2 команды, преодолели по воде расстояние от проспекта Автомобилистов до набережной в центре города.
- Соревновательный момент добавил остроты, ребята показали неплохую физическую подготовку. Каждый из детей получил огромный заряд положительных эмоций и ярких впечатлений, подарки и памятные значки об участии в водном сплаве, - сообщили в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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