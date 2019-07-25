Закрытую из-за дефектов скейт-площадку в Улан-Удэ восстановили
Площадка для занятий скейтбордингом открылась после капитального ремонта в парке имени Орешкова.
Проведены необходимые работы по бетонированию периметра ограждения, установке и окрашиванию боковых фанер спортивных конструкций скейт-площадки. На рабочую поверхность каркасов спортивных сооружений установлена армированно-ламинированная фанера. Теперь качество новой площадки должны оценить сами скейбордисты, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В июне на одном из планёрных совещаний и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал от городских чиновников работать быстрее с восстановлением скейт-площадки.
По прежним планам, открыть скейт-площадку для занятий экстремальными видами спорта планировалось и вовсе в конце лета.
Площадка для экстремалов в парке имени Орешкова была закрыта осенью 2018 года из-за разрушения ламинирования фанеры.
В конце мая молодые велосипедисты остановили на улице главу Бурятии Алексея Цыденова и попросили об экстрим-парке. «В городе негде кататься!» - пожаловались тогда юные улан-удэнцы.
В Улан-Удэ заработала скейт-площадка
Общество, Фото:
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