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В Улан-Удэ заработала скейт-площадка

В Улан-Удэ заработала скейт-площадка
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Закрытую из-за дефектов скейт-площадку в Улан-Удэ восстановили

Площадка для занятий скейтбордингом открылась после капитального ремонта в парке имени Орешкова.

Проведены необходимые работы по бетонированию периметра ограждения, установке и окрашиванию боковых фанер спортивных конструкций скейт-площадки. На рабочую поверхность каркасов спортивных сооружений установлена армированно-ламинированная фанера. Теперь качество новой площадки должны оценить сами скейбордисты, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

В июне на одном из планёрных совещаний и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал от городских чиновников работать быстрее с восстановлением скейт-площадки.

По прежним планам, открыть скейт-площадку для занятий экстремальными видами спорта планировалось и вовсе в конце лета.

Площадка для экстремалов в парке имени Орешкова была закрыта осенью 2018 года из-за разрушения ламинирования фанеры.

В конце мая молодые велосипедисты остановили на улице главу Бурятии Алексея Цыденова и попросили об экстрим-парке. «В городе негде кататься!» - пожаловались тогда юные улан-удэнцы.
скейтеры экстремальные виды спорта
 
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