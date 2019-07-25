В Бурятии с посетителями магазинов проводят «ликбезы трезвости»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В Бурятии продолжается профилактическая работа по разъяснению недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения



Участниками очередной акции стали медицинские работники Тункинской районной больницы. Вместе с автоинспекторами они провели «ликбезы трезвости» для посетителей магазинов.



Медики рассказали гражданам о негативном влиянии алкоголя на здоровье человека, в том числе, на возможность адекватно воспринимать окружающую реальность и безопасно управлять транспортными средствами, а также о том, какие страшные травмы могут получить участники дорожного движения в ДТП.



Автоинспекторы напомнили им о необходимости информирования полиции о фактах нетрезвого вождения. «Это не только проявление вашей гражданской позиции. Прежде всего, это вопрос сохранения жизни и здоровья людей, которые могут пострадать из-за нарушителя», - отметили полицейские.



С согласия владельцев торговых павильонов и магазинов в местах продажи алкоголя сотрудники ГИБДД разместили тематические листовки. Это значит, что каждый покупатель теперь будет осведомлен об алгоритме действий в случае обнаружения нарушителей ПДД.



Организаторы мероприятия отметили, что личное общение с участниками дорожного движения, в ходе которого можно услышать их мнение и обсудить с ними проблемы пьянства за рулем, может побудить граждан к более ответственному поведению на дороге.



