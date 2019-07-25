Замруководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте: Число авиасобытий растёт год от года

В День сотрудника органов следствия «Байкал-Daily» представляет интервью с заместителем руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации полковника юстиции Юлии Кульшиной



- Юлия Юрьевна, 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия, одним из которых является Следственный комитет Российской Федерации. Расскажите о Вашем следственном управлении?



- Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации осуществляет свою деятельность на территории Иркутской, Амурской областей, Забайкальского края и республик Бурятия и САХА (Якутия).



Основной задачей следственного управления является расследование преступлений в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации авиационного, водного и железнодорожного транспорта, в таможенной сфере.



- В настоящее время остро стоит вопрос безопасности на авиационном транспорте, в средствах массовой информации активно обсуждается каждый инцидент. Что послужило причинами авиационных происшествий на территории обслуживания следственного управления?



- В 5 субъектах России, где осуществляется деятельность следственного управления, ежегодно в среднем происходит 65 авиационных событий, и данный показатель имеет тенденцию увеличения год от года. На данный момент на территории, обсуживаемой следственным управлением, расположено 47 аэропортов, в том числе 6 международных. Большая часть авиационных событий происходит именно в границах аэропортов. Основными причинами являются конструктивно-производственные недостатки авиационной техники и вина авиационного персонала. Имели место отклонения параметров работы, отключение двигателя, срабатывание аварийной сигнализации и индикации различных систем воздушного судна, невыпуск и неуборка шасси, разрушение пневматиков колес и т.д.



Так, следователями следственного управления расследовались уголовные дела по факту крушения самолета Ил-76, принадлежащего ФГБУ «Авиационно-спасательная компания МЧС России» произошедшего при тушении пожаров в Качугском районе Иркутской области. В результате крушения самолета все члены экипажа, в количестве 8 человек, погибли. Крушение вертолета Ми-8 авиакомпании «АЛРОСА» в Республике Саха (Якутия), где по вине экипажа воздушного судна, нарушившего правила пилотирования и эксплуатации вертолета повлекло причинение телесных повреждений 12 пассажирам и ущерб на сумму более 30 млн. руб.



Кроме того, следственным управлением, совместно с органами ФСБ России пресечена деятельность ООО «Алаас-Авиа», директором которой «под вывеской» легальной авиакомпании, без оформления каких-либо документов на осуществление коммерческих воздушных перевозок пассажиров и внедрения системы управления безопасностью полетов, организована систематическая перевозка граждан на самолетах Ан-2 и ТВС-2 на территории Республики Саха (Якутия).



- А насколько остро стоит вопрос безопасности на железнодорожном и водном транспорте?



- В современных условиях проблема обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта имеет важнейшее значение. Бесперебойная работа железных дорог влияет не только на уровень общественной безопасности, защиту пассажиров и работников транспорта, но и на экономическую составляющую страны, которая, в числе прочего, зависит и от того, насколько эффективно осуществляется комплекс мер по обеспечению устойчивости работы объектов железнодорожного транспорта.



По территории, обслуживаемой следственным управлением, проходят две крупнейшие железные дороги – Восточно-Сибирская и Забайкальская, общая длина которых составляет более 7 тысяч километров.



Железнодорожные магистрали эксплуатируется в условиях годового температурного колебания свыше 80 градусов, суточные перепады температуры в Иркутской области и Забайкальском крае достигают 30 градусов Цельсия. Очевидно, что из-за этого на отдельных участках рельсовое хозяйство необходимо менять каждые полгода, а любое эксплуатационное нарушение может повлечь за собой сход железнодорожного состава.



Следственным управлением наработан определённый опыт расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 263 УК РФ, связанных со сходами с рельсов вагонов подвижного состава грузовых поездов и причинением крупного ущерба железной дороге и собственникам грузов. За последние 3 года в производстве управления находилось 16 уголовных дел такой категории.



Что касается водного транспорта, то по территории, обслуживаемой следственным управлением, протекают крупные реки, такие как Ангара, Амур, Лена. Самым крупным водным объектом является, конечно же, озеро Байкал, ставший в последнее время эпицентром мирового туризма. На указанных водоемах систематически оказываются услуги по перевозке водным транспортом, в том числе с нарушением правил безопасности.



Согласно неофициальной статистике, ежегодно до 200 судовладельцев, преследуя коммерческие цели, создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе иностранных государств, перевозя их в качестве пассажиров на водном транспорте, не отвечающем установленным требованиям безопасности.



Чтобы избежать таких происшествий, мы продолжаем работу по выявлению и расследованию преступлений в отношении недобросовестных субъектов транспортной сферы.



Следователями следственного управления расследованы уголовные дела о таких происшествиях как возгорание в навигацию 2018 года теплохода «Баргузин-1», на борту которого находились 81 пассажир и 5 членов экипажа, возгорание в навигацию 2015 года теплохода «Баргузин-2», перевозившего 117 пассажиров, в результате которого только лишь по счастливой случайности удалось избежать человеческих жертв.



- Как известно, одной из основных задач Следственного комитета Российской Федерации является профилактика преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Расскажите о работе следственного управления, проводимой в данном направлении деятельности? С какими структурами вы тесно взаимодействуете в данном вопросе?



- Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних является одной из основных задач следственного управления. Одним из направлений данной работы является предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с причинением вреда их здоровью в образовательных организациях, относящихся к юрисдикции следственного управления. Успешное выполнение задач по профилактике данной категории преступлений во многом зависит от эффективности взаимодействия всех субъектов системы превенции.



Работа в данном направлении предполагает тесное взаимодействие с органами прокуратуры, Министерства внутренних дел на транспорте, ФСБ России, подразделениями ОАО «РЖД», региональными министерствами образования, уполномоченными по правам ребенка. В целях разработки и реализации комплексных мер по предотвращению преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с причинением вреда их здоровью, в образовательных организациях, в том числе вооруженных нападений на несовершеннолетних со стороны других обучающихся в следственном управлении создана Межведомственная рабочая группа по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с причинением вреда их жизни и здоровью. Основными задачами данной рабочей группы являются предупреждение преступлений и административных правонарушений со стороны несовершеннолетних, проведение профилактических мероприятий, выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних.



- Получается, Ваши сотрудники не только расследуют дела связанные с несовершеннолетними, но и занимаются превентивной работой и анализом ситуации?



- Да, конечно, профилактическая работа проводится постоянно, так в соответствии с планом межведомственной рабочей группы в образовательных организациях, входящих в юрисдикцию следственного управления, реализуются совместные мероприятия по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с причинением вреда их жизни и здоровью, в образовательных организациях, включая проведение разъяснительной и профилактической работы с обучающимися, их законными представителями и педагогическим составом. Сотрудниками следственного управления при поддержке Иркутского филиала ВГИК и Восточно-Сибирской железной дороги создан социальный ролик по безопасности железнодорожного травмирования, также в преддверии летних каникул в здании железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский была открыта выставка детского рисунка «Береги свою жизнь!». Профилактические лекции проводят также на постоянной основе следователи в Якутии, Благовещенске, Братске, Улан-Удэ, Чите.



- По Вашему опыту и анализу следственной практики, почему и когда чаще всего совершают преступления несовершеннолетние?



- Большинство преступлений в отношении несовершеннолетних или совершенное несовершеннолетними совершается тогда, когда ослабевает контроль со стороны взрослых: педагогов, родителей, опекунов, не организован досуг детей и подростков, не принимаются своевременно меры безопасности на объектах школьной инфраструктуры.



На очередном заседании рабочей группы, состоявшемся в мае текущего года, одной из основных тем для обсуждения стали вопросы организации отдыха и обеспечения безопасности несовершеннолетних в летних оздоровительных лагерях на базе образовательных организаций, входящих в систему ОАО «РЖД», в период летних школьных каникул, обеспечения мер безопасности при перевозке несовершеннолетних авиационным и железнодорожным транспортом к месту отдыха, вопросы предупреждения травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.



По общему мнению участников межведомственной рабочей группы, одним из основных направлений её деятельности в следующем учебном году должна стать работа по организации взаимодействия в сфере обучения детей и подростков правилам ответственного безопасного пользования услугами сети Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими электронными средствами связи и коммуникации, в том числе способам защиты от противоправных и иных общественно опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях, защиты имущественных прав подростков. Также будет продолжена разъяснительная и профилактическая работа с руководством и педагогическим составом образовательных организаций, родителями и опекунами.



- Что Вы хотели бы пожелать сотрудникам следственного управления в профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается сегодня?



- Я поздравляю всех сотрудников следственного управления, ветеранов следствия, наших коллег с профессиональным праздником! Желаю новых свершений, побед, открытий, крепкого здоровья, мира и благополучия, стойкости и оптимизма, успехов в служении Закону и Отечеству!

