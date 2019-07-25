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Как получить бесплатную путевку в «Артек»

Как получить бесплатную путевку в «Артек»
Общество,  Фото:пресс-служба МДЦ «Артек»
Есть два способа получить заветную путёвку в лагерь №1

Министерство по молодёжной политике Иркутской области сообщает о возможности получить бесплатную путёвку в Международный детский центр «Артек», который принимает детей на отдых круглый год.

С 2014 года российским школьникам начали выдавать путёвки в «Артек» за достижения в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности. С января 2018 года Международным детским центром «Артек» запущена система отбора детей и молодёжи посредством автоматизированной информационной системы «Путёвка» на сайте артек.дети.

Бесплатный отдых можно заработать двумя способами: победить в конкурсе, который проводит «Артек» вместе со своими партнёрами или выиграть одну из путёвок, которые распределяют по регионам России. Так, в 2018 году из Иркутской области отправили 277 ребят на отдых в «Артек».

Что необходимо, чтобы получить бесплатную путёвку в один из крупнейших детских центров страны, находящийся на южном берегу Крыма:
1. Собрать и отсканировать грамоты, дипломы, сертификаты участника, благодарственные письма и т.д. за последние три года. Проверить, чтобы на них был указан год, стояла подпись и печать.
2. Зарегистрироваться на сайте артек.дети. В личном кабинете после регистрации ребёнок (или родитель) заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подаёт заявку на несколько тематических смен.
3. Дождаться автоматического распределения путевок – это произойдёт не позже чем за 20 дней до начала смены. Распределение путёвок проходит по наивысшему рейтингу достижений.
4. Кроме того, на сайте «Артека» artek.org размещён список тематических партнёров и опубликованы правила конкурсных отборов. Например, Почта России проводит конкурс писем «Почта, я хочу в Артек», победителей которого награждают поездками в лагерь.
 
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