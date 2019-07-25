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Улан-удэнец стал чемпионом России по лёгкой атлетике среди ветеранов

Улан-удэнец стал чемпионом России по лёгкой атлетике среди ветеранов
Общество,  Фото:pixabay.com
Золотую медаль ему принёс забег на дистанцию 1500 метров

С 19 по 21 июля в Москве прошёл летний лично-командный Чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Соревнования прошли на стадионе олимпийского центра имени Братьев Знаменских.

На дистанции 1500 метров в своей возрастной группе, где в забеге стартовало 19 человек, победителем и чемпионом России стал улан-удэнец Цырен Чирнинов, показав один из высоких результатов в этой категории за последние годы. Также он стал бронзовым призёром в беге на 800 м.

В чемпионате приняло участие более 500 человек из 60 регионов России, среди которых свыше 50 заслуженных мастеров спорта, чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр и России. В программу соревнований вошли: бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м, 110 м (100 м) с барьерами, 400 м (300 м) с барьерами, эстафета 4х100 м, спортивная ходьба на 5000 м и 10 км, прыжки в высоту, в длину, тройной, шест, ядро, диск, копьё, молот и десятиборье (мужчины). Об этом сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.
Улан-Удэ чемпионат России спорт легкая атлетика
 
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