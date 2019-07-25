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Бродячих собак из Бодайбо этапировали в Иркутск

Бродячих собак из Бодайбо этапировали в Иркутск
Общество,  Фото:pixabay.com
Также увезены питомцы, гуляющие без владельца

На прошлой неделе в городе Бодайбо Иркутской области работала бригада из питомника «К-9» из областного центра, которая в течение нескольких дней занималась отловом безнадзорных животных. Это второй муниципальный контракт, заключённый администрацией города и района, предусматривающий отлов и содержание 120 особей безнадзорных животных.

Отлов производился по ранее поступающим жалобам от жителей, а также по информации специалистов администрации. По словам работников, занимающимся отловом, в городе много, так называемых, импровизированных «собачьих лагерей». Здесь сердобольными гражданами для псов построены жилища и регулярно приносится корм – в общем, созданы все условия для жизни и размножения. На такие «городки» было обращено особое внимание бригады. Много было отловлено и молодых особей, которые вскоре должны были пополнить ряды взрослых собак и полноценно влиться и без того в немалые стаи диких животных.

Все собаки увезены в город Иркутск для дальнейшего содержания в приюте, которое включает в себя: осмотр и размещение в вольере; отбраковку по ветеринарным показаниям и последующую эвтаназию; ежедневный уход: кормление в соответствии с зоогигиеническими нормами и требованиями для каждого вида животного, водопой, выгул в специализированном вольере; оказание ветеринарных услуг по лечению; вакцинация.

Стоит отметить, что в этот раз владельцам, обратившимся с заявлением о пропаже питомцев, питомцы не возвращались. И все доводы о том, что «на ночь отпустили побегать» или «она всегда у меня так сама по себе бегает», не принимались. По словам специалистов, эти животные также представляют опасность для людей и пополняют ряды бродячих собак. Существуют правила выгула и содержания домашних животных, которые необходимо соблюдать всем владельцам.

Следующий контракт на отлов собак будет заключен в сентябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Бодайбо и района.
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