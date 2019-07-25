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Молодёжь малочисленных народов Иркутской области научат лидерству

Молодёжь малочисленных народов Иркутской области научат лидерству
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На Байкале началась школа молодого лидера коренных народов

25 июля на Байкале стартовала школа молодого лидера коренных малочисленных народов Иркутской области. В её рамках проходят мастер-классы и тренинги по лидерству, ораторскому мастерству, тайм-менеджменту и социальному проектированию. Участники подготовят свои проекты и будут защищать их перед экспертной комиссией.

Всего в Школе принимают участие 25 человек. По итогам мероприятия лучшие из них будут рекомендованы для участия во Всероссийском молодёжном форуме коренных малочисленных народов «Российский Север», который пройдёт в Тюмени в этом году.

Школа молодого лидера коренных малочисленных народов Иркутской области – это проект Алевтины Алексеевой, иркутянки с эвенкийскими корнями, участницы форума «Байкал» в 2018 году. Она реализует его вместе с командой ребят из Молодёжного совета коренных малочисленных народов Иркутской области.

На форуме Алевтина презентовала проект и получила поддержку от министерства по молодёжной политике Иркутской области. Средства гранта были направлены на организацию Школы молодого лидера: размещение и питание участников, приобретение полиграфической продукции.

«Цель этого проекта – подготовка молодых лидеров из числа представителей молодёжи коренных малочисленных народов, которые будут представлять Иркутскую область на федеральном уровне», – подчеркнула Алевтина. Об этом сообщает министерство по молодёжной политике региона.
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