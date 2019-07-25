Власти Ангарска будут строить каждый год по фонтану

Следующий построят в сквере «Аистёнок»



В год в Ангарске будет строиться по одному фонтану. Такое решение приняли местные власти, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В летний период фонтаны являются любимыми местами отдыха горожан. Особой популярностью пользуется именно пешеходный фонтан, оборудованный в прошлом году в сквере «Пионер» за Дворцом ветеранов «Победа». В сквере «Аистёнок» будет построен аналогичный. Место дислокации определено неслучайно – здесь отдыхает много родителей с детьми.



«На примере фонтана в сквере «Пионер» мы убедились, что детям нравятся именно пешеходные фонтаны. Смотреть на чашу с водой им не интересно, им надо бегать и играть с водой. Работы по устройству фонтана в прошлом году были завершены, когда уже снег лежал. Здесь начнём заблаговременно, в этом году нужно успеть выполнить подготовительные работы, чтобы новый фонтан порадовал ангарчан в следующем сезоне», – отметил мэр Ангарского округа Сергей Петров.



В текущем сезоне будет выполнена планировка участка под фонтан, подготовлено бетонное основание, в следующем году останется смонтировать оборудование.

