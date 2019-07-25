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В Братске создадут систему городской навигации

В Братске создадут систему городской навигации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе установят более 350 новых указателей и информационных табличек

В городе Братске Иркутской области проводится плановая работа по формированию новой системы городской навигации: будет размещено более 350 новых элементов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщила председатель комитета по градостроительству Марина Смирнова, в конце мая были подведены итоги аукциона по выбору подрядчика для изготовления и размещения на улицах города элементов навигации. На оснащение города элементами навигации в городском бюджете предусмотрено около 3,6 млн. рублей.

В состав системы навигации входят 33 указателя с номерами микрорайонов. По всему городу будут заменены 231 табличка с наименованием остановочных пунктов. На 53 новых транспортных картах будут указаны схемы и расписание движения троллейбусов. На 51 указателе пешеходного движения будет отмечено время, за которое можно дойти до места назначения. Все элементы подрядчик должен установить до 1 сентября.

- На данный момент завершены работы по демонтажу и изготовлению необходимых материалов. Начаты работы по установке. Также в отделе по размещению заказов находится документация по замене адресных аншлагов. В микрорайонах № 1, 2, 3, 4 и 6 будут установлены новые аншлаги на многоквартирных домах с указанием улицы и номера дома. Замечаний к работе подрядчика не имеется, – рассказала Марина Смирнова.
Братск Иркутская область навигация благоустройство
 
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