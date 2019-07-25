Народный Хурал утвердил максимальные цены на работы по установлению границ земельных участков
Накануне депутаты Народного Хурала на внеочередной сессии утвердили максимальные цены на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставляемых по программе «Дальневосточный гектар».
Так, межевание земельного участка площадью до 1 га включительно имеющего границы с 4 и менее характерными точками обойдётся в Бурятии в 12 000 рублей. Работы по установлению границ земельных участков площадью более 1 гектара до 5 гектаров включительно будут стоить 18 000 рублей. Цены на межевание более 5 гектаров до 10 гектаров включительно составят 24 000 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», выдача «дальневосточных гектаров» в Бурятии начнётся с 1 августа.
В закрытые зоны включено 61% территории Бурятии из-за ограничений федерального законодательства. В разрешённые под раздачу участки попали земли лесного фонда. В связи с этим группа депутатов потребовала не отдавать леса под «дальневосточные гектары».
Межевание «дальневосточного гектара» в Бурятии обойдётся в 12 тысяч
Общество, Фото:
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