В селе введут полное ограничение на движение транспорта от здания Сбербанка до здания автовокзала
В этом году у жителей села Орлик Тункинского района Бурятии будет благоустроенный центр села. Работы по благоустройству начнутся в этом месяце. Данное мероприятие будет реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В центре населённого пункта будет благоустроена зона семейного отдыха. На данном участке по проекту планировки будет организована пешеходная зона с полным ограничением движения автотранспорта от здания Сбербанка до здания автовокзала. Кроме того, будут установлены новые скамейки, урны, клумбы из кованого железа и стилизованные фонари. На эти цели из федерального бюджета направлено более 700 тысяч рублей, также софинансировано более 100 тысяч рублей из местного бюджета.
Отметим, работа по благоустройству центра села Орлик будет реализована поэтапно по мере поступления ежегодных субсидий в рамках федерального проекта. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Центр Орлика в Бурятии станет пешеходной зоной
Общество, Фото:
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