В Новгородской области нашли останки красноармейца из Бурятии

Активисты ищут родственников погибшего солдата-красноармейца из Бурятии
9 мая 2019 года на территории Старорусского района Новгородской области завершилась поисковая экспедиция «Старая Русса-2019». В ходе экспедиции 12 поисковиков обнаружили тела шести военнослужащих Красной Армии, сообщает поисковое движения России.
В последний день поисковых работ было найден солдат Корнеев Феодосий Егорович. Имя красноармейца удалось узнать с помощью медальона с самодельным вкладышем. В записке было указано и место его рождения - Уральская область, Курганский округ, село Молотово.
Также солдат написал адрес семьи: Петрова Александра Александровна, Бурят-монгольская республика, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д.21.
Феодосий Егорович был призван на войну из Бурятии, Улан-Удинским городским военкоматом.
На данный момент активисты поискового отряда «Ориентир» ведут поиски родственников солдата.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле на вокзале Улан-Удэ с почестями встретили
останки уроженца Бичуры Михаила Савельева. Его нашли осенью 2018 года под Орлом. Солдат из Бурятии считался пропавшим без вести с марта 1942 года.
Останки красноармейца Михаила Савельева похоронили в родной Бичуре
. Вместе с ним покоится ещё один советский солдат, найденный рядом и чьё имя не удалось установить.
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Активисты ищут родственников погибшего солдата-красноармейца из Бурятии
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