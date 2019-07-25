В Бурятии требуют не отдавать леса под «дальневосточные гектары»

На сессии Народного Хурала приняли закон о «серых» зонах проекта «Дальневосточный гектар»



24 июля на внеочередной сессии Народного Хурала приняли закон о так называемых «серых» зонах Бурятии, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам по проекту «Дальневосточный гектар».



В закрытые зоны включено 61% территории Бурятии из-за ограничений федерального законодательства.



В «серые» зоны попали Центральная экологическая зона - озеро Байкал с островами, его водоохранная зона и прилегающие заповедники, нацпарки, заказники; земельные участки, обременённые правами третьих лиц; резервированные земельные участки для государственных и муниципальных нужд; земельные участки, предназначенные для размещения объектов федерального, регионального или местного значения; земельные участки, указанные в лицензиях на пользование недрами и на площадях залегания полезных ископаемых; земельные участки, расположенные на территориях опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон и зон территориального развития, а также земельные участки расположенные в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов севера или Сибири. В список «нельзя» попали также национальные парки, природные и историко-культурные заповедники.



Дополнительно главой Бурятии были внесены в запрещённые для раздачи зоны территория Улан-Удэ и Северобайкальска, а также 20-километровая буферная зона вокруг них; сакральные места; территория автокластера «Байкальский»; зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа; территория автотуристского кластера «На Великом чайном пути»; территории минеральных источников и месторождений лечебных грязей Бурятии.



- Из общей площади Бурятии в 35, 1 млн га закрыты сегодня зоны на территории 21,3 млн га, открыты к предоставлению 13,8 млн га земель. Более 5 млн га составляет только Центральная экологическая зона, - сообщила в своём докладе министр имущественных и земельных отношений Маргарита Магомедова.



Группа депутатов Хурала предложила внести поправку в законопроект, касающийся того, чтобы все земли лесного фонда включить в запретные зоны для предоставления в безвозмездное пользование. Данная поправка была отклонена другими депутатами, которые аргументировали тем, что лесные фонды составляют 70% всей территории Бурятии.



- Мы становимся свидетелями того, что пытались выделить земли под вырубку лес китайцам и люди против того, чтобы давать под вырубку леса. Сегодня получается, когда мы примем данный закон, у людей появится реальная возможность приехать прямо посередине лесного фонда и в том числе и в кедраче и, где хорошая ягода растёт, взять эти гектары земли и произвести там по своему усмотрению в том числе вырубку. Мы понимаем, как будут выделяться земли, возможно будет так, что больших хороших деревьев нет, получили эти гектары и будут вырубать, поэтому я считаю, что было бы правильно вынести весь лесной фонд из Дальневосточного гектара, предлагаю всё-таки в дальнейшем обсудить данный вопрос, - сказал депутат Тумэн Дондоков.



Под раздачу попали также популярные места жителей Бурятии для сбора дикороса. В связи с этим депутаты предложили в следующих редакциях внести дополнительные поправки.



- Люди могут получить дальневосточный гектар где-нибудь в кедраче, и в дальнейшем они будут говорить «эта земля моя, сюда не заходите». Леса – это наше богатство, получается, в данной редакции люди возьмут гектары в кедраче, где лесные плодовые насаждения, а другие не смогут этим воспользоваться, - отметил Тумэн Дондоков.



Предыдущего выступающего поддержал и Игорь Марковец.



- Не секрет, что для малоимущего населения добыча ореха, ягод является таким подспорьем чтобы перезимовать, встать на ноги особенно для молодёжи, они многие ходят. Здесь предложение правительству всё-таки рассмотреть вопрос, исходя из вопросов депутатов, и внести в последующих редакциях именно поправку по поводу этих земель, именно те кедрачи, основные такие территории, их всё-таки не отдавать в частную собственность, потому что сотни, если не тысячи людей ходят туда и собирают ягоды и этот орех, - внёс предложение депутат.



Другие депутаты предложили расширить список разрешённых к выдаче участков.



- А почему так мало хороших, ликвидных земель вы сосредоточили в этом реестре? Я не разделяю оптимизма своих коллег, что за дальневосточным гектаром выстроится очередь. Эти земли больше похожи на земли для резервации, во-первых, инфраструктуру туда проводить не будем, электроэнергию не будем проводить, дорог не будет. Мне кажется, что всё- таки нужно было расширить список предоставляемых земель и включить более ликвидные земли, - сказал Игорь Бобков.



Несмотря на разногласия, депутаты всё же приняли закон с перспективой внесения поправок. Закон вступит в силу 1 августа, тогда и начнут жители Бурятии получать свои первые «дальневосточные гектары».



Порядок получения «дальневосточного гектара»



В течение первого года гражданину необходимо определиться, каким образом он будет осваивать земельный участок либо выбрать его вариант использования: для ведения бизнеса, личного подсобного хозяйства, личного проживания и т.д.



По истечении трёх лет гражданин обязан отчитаться контролирующим органам, используется ли земельный участок по целевому назначению.



По истечению пяти лет гражданин сможет обратиться за оформлением земли в собственность. Тем, кто подтвердит освоение земельного участка, земля предоставляется в собственность бесплатно. Исключение составляют участки лесного фонда.



Земли лесного фонда будут предоставлены в арендное пользование на срок до 49 лет, за исключением случаев перевода земельного участка из состава земель лесного фонда в земли иных категорий. Однако по истечению 10 лет пребывания лесного участка в аренде гражданин вправе приобрести данный земельный участок в собственность.



- 29 марта вступили в силу поправки в закон, по которым граждане могут получить в собственность земельные участки досрочно, бесплатно, то есть до истечения пятилетнего срока, в случае если на этом земельном участке уже был построен дом. И дом был введён в эксплуатацию. При этом не допускается продажа, дарение, аренда или совершение иных сделок по отношению этих участков, если стороной такого договора или сделки является иностранное государство, иностранная организация, иностранный гражданин или лицо без гражданства, - сообщила Маргарита Магомедова.



По словам министра, жители Бурятии заинтересованы получить «дальневосточные гектары» прежде всего для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для создания или расширения крестьянско-фермерских хозяйств, для организации придорожного сервиса или для организации рекреационной деятельности.



Как выяснилось, иностранные граждане также могут получить «бесплатный» участок, но предварительно, пройдя упрощённый порядок получения российского гражданства. Так, сейчас на Дальнем Востоке 5 иностранцев проходят такую процедуру.



За период действия программы «Дальневосточный гектар» с 1 июня 2016 года подано 132730 заявлений. Из них свои гектары получили 39% от всех заявлений.



