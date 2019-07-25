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В Агинском Бурятском округе состоится этнофестиваль

В Агинском Бурятском округе состоится этнофестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В программе - выступления творческих коллективов районов, народные игры, конкурсы и состязания

Ключевое мероприятие проекта, который реализуется в рамках президентского гранта некоммерческой организации «Культура+» Дульдургинского района - этнофестиваль-форум «В нас сила земли забайкальской». Фестиваль пройдёт 4 августа на территории национального парка «Алханай». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.

В рамках фестиваля будет проведена выставка изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел, пройдут практические занятия - мастер-классы. Во время мероприятия будут выступления творческих коллективов районов, народные игры, конкурсы и состязания.

Гости фестиваля смогут получить сведения о традиционной культуре, промыслах и ремеслах этнических групп 5 приграничных районов Забайкальского края: Агинского, Могойтуйского, Дульдургинского, Акшинского и Кыринского.
фестиваль
 
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