В Агинском Бурятском округе состоится этнофестиваль

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В программе - выступления творческих коллективов районов, народные игры, конкурсы и состязания



Ключевое мероприятие проекта, который реализуется в рамках президентского гранта некоммерческой организации «Культура+» Дульдургинского района - этнофестиваль-форум «В нас сила земли забайкальской». Фестиваль пройдёт 4 августа на территории национального парка «Алханай». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.



В рамках фестиваля будет проведена выставка изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел, пройдут практические занятия - мастер-классы. Во время мероприятия будут выступления творческих коллективов районов, народные игры, конкурсы и состязания.



Гости фестиваля смогут получить сведения о традиционной культуре, промыслах и ремеслах этнических групп 5 приграничных районов Забайкальского края: Агинского, Могойтуйского, Дульдургинского, Акшинского и Кыринского.

