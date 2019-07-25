На Байкале в Бурятии прошла творческая лаборатория

В ней приняли участие литературно-музыкальное объединение «Олимп» и музыкально-поэтический клуб «Лира»



19 июля на базе отдыха в Култушной прошла выездная творческая лаборатория, в которой приняли участие литературно-музыкальное объединение «Олимп» из Улан-Удэ и музыкально-поэтический клуб «Лира» посёлка Селенгинск.



- Торжественное открытие проходило на импровизированной сцене на берегу Байкала и стало увертюрой всего события. Здесь выступили с тёплыми приветствиями руководители и вдохновители клубов Светлана Нестерова и Людмила Бадмаева. Затем была представлена песня о Кабанском районе «Ворота Забайкалья» в исполнении Николая Бабинцева, - сообщили в администрации Кабанского района.



Второй блок открыла презентация поэтического сборника «Листая времени страницы…», который только что вышел в свет. В сборник вошли стихи представителей клуба «Лира». Людмила Бадмаева поведала историю создания поэтического труда. Звучали стихи о малой родине, песни.



Второй блок был предоставлен выступлению литературного объединения «Олимп». Звучали также стихотворения, песни.



Потом прошли мастер-классы Светланы Нестеровой и Людмилы Бадмаевой.





