В ней приняли участие литературно-музыкальное объединение «Олимп» и музыкально-поэтический клуб «Лира»
19 июля на базе отдыха в Култушной прошла выездная творческая лаборатория, в которой приняли участие литературно-музыкальное объединение «Олимп» из Улан-Удэ и музыкально-поэтический клуб «Лира» посёлка Селенгинск.
- Торжественное открытие проходило на импровизированной сцене на берегу Байкала и стало увертюрой всего события. Здесь выступили с тёплыми приветствиями руководители и вдохновители клубов Светлана Нестерова и Людмила Бадмаева. Затем была представлена песня о Кабанском районе «Ворота Забайкалья» в исполнении Николая Бабинцева, - сообщили в администрации Кабанского района.
Второй блок открыла презентация поэтического сборника «Листая времени страницы…», который только что вышел в свет. В сборник вошли стихи представителей клуба «Лира». Людмила Бадмаева поведала историю создания поэтического труда. Звучали стихи о малой родине, песни.
Второй блок был предоставлен выступлению литературного объединения «Олимп». Звучали также стихотворения, песни.
Потом прошли мастер-классы Светланы Нестеровой и Людмилы Бадмаевой.
На Байкале в Бурятии прошла творческая лаборатория
Общество, Фото:
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В ней приняли участие литературно-музыкальное объединение «Олимп» и музыкально-поэтический клуб «Лира»
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