В Бурятии детсад заплатил штраф в 370 тысяч

Штраф детскому саду был назначен за нецелевое использование бюджетных средств



Судебные приставы Еравнинского района Бурятии взыскали с детского сада «Ургы» села Можайка крупную сумму административного штрафа. Он был назначен за нецелевое использование бюджетных средств, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Образовательное учреждение признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ. За допущенное нарушение мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере 370 582 рублей. Это 5 процентов суммы средств, полученных из бюджета, но использованных не по целевому назначению.



Нарушение, выявленное контрольно-надзорным органом, было связано с проведением торгов на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада «Ургы». По итогам торгов не совпала конечная сумма контракта. Она оказалось чуть меньше, чем было выделено из бюджета.



В службе судебных приставов в отношении юридического лица было возбуждено исполнительное производство. Руководству учреждения были даны разъяснения о последствиях неисполнения судебного решения.



- В результате, в связи с финансовыми затруднениями заведующая детским садом обратилась в суд за предоставлением отсрочки. По истечении срока отсрочки должник сумму задолженности по исполнительному производству оплатил в полном объеме. На сегодняшний день взысканные средства в размере 370 582 рублей перечислены в доход государства, - отмечает Аюр Балмаев, начальник Еравнинского районного отдела управления ФССП России по Бурятии.



