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На священной у буддистов горе Алханай освятят 8 субурганов

На священной у буддистов горе Алханай освятят 8 субурганов
Общество,  Фото:Сангха России
После освящения состоится концертная программа, турнир по бурятской борьбе

4 августа 2019 года в Забайкальском крае на священной для будддистов горе Алханай состоится освящение восьми субурганов, посвящённых Будде Шакьямуни. Также пройдёт XV юбилейный открытый чемпионат и первенство края по бурятской борьбе «Большой приз Алханая-2019»

Верующих приглашают принять участие в освящении восьми субурганов на священной горе Алханай, обители божества Идама Дэмчог. Начало в 10:00.

Обряд освящения проведут ламы и ширээтэ-ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.

- Присутствие на освящении ступы способствует в достижении поставленных благих целей, устранении препятствий. Считается, что энергетика и сила ступы очень сильная и благоприятно воздействует на окружающую среду, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.

После освящения состоится концертная программа и XV юбилейный открытый чемпионат и первенство Забайкальского края по бурятской борьбе «Большой приз Алханая-2019». Соревнования среди юношей начнутся с 10:00 часов. Взвешивание с 9 до 10 часов. В 14:00 - открытие соревнований. После открытия - начало соревнований среди мужчин по 4 весовым категориям.

Общий призовой фонд более 600 000 рублей.

Справка «Байкал-Daily»:

Алханай (находится в Забайкальском крае) – священная для буддистов местность. Согласно верованиям, на горе Алханай находится обитель божества Демчог, что в переводе с тибетского языка означает «Вечное благо». Легенда гласит, что когда-то на вершине Алханая стоял дозор воинов Чингисхана.

На Алханае находится 12 святынь. Самая почитаемая из них - Уудэн Сумэ (Храм Ворота). Эта природная арка в скале, как считают ламы, образует канал, связывающий наш мир с Шамбалой. Каменный брусвер высотой с метр окружает тропу, по которой паломники идут к храму. Паломники поднимают с тропы камни и таким образом облегчают путь идущим за ними.

По словам ХХIХ Пандито Хамбо-ламы России Дамбы Аюшеева, Алханай заряжает позитивной энергией уникальную природу здешних мест, а его целебные источники помогают всем страждущим независимо от их вероисповедания.
буддизм
 
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