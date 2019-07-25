Студентов Бурятии приглашают на всероссийский экологический квест

Студенческие команды вузов Бурятии могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Экопросвет»



Он направлен на формирование экологической культуры студентов и вовлечение их в работу по экопросвещению в вузах, школах и студенческих сообществах. Организатором квеста является движение ЭКА в рамках программы «Зелёные вузы России». Квест продлится до 15 октября.



Регистрация на квест уже открыта на сайте экопросвет.вузэкоквест.рф. Студенческим командам, присоединившимся к квесту, предстоит пройти курс по темам «управление отходами» и «изменение климата», изучить мировые тренды в области устойчивого развития и выполнить ряд заданий, среди которых:



- провести интерактивные уроки и лекции для студентов и школьников на экотемы;

- принять участие в волонтерской акции, в «зеленом» городском мероприятии или организовать собственное;

- реализовать в своем вузе акции и проекты по водосбережению, очистке берегов, внедрению раздельного сбора отходов, озеленению и другие полезные инициативы.



- Цель квеста «Экопросвет» - познакомить студентов, а с их помощью и школьников, с принципами устойчивого развития и научить их практическим шагам по экологичному образу жизни и сохранению природы, - отмечает Ирина Тихонова, руководитель программы «Зелёные вузы России». - В прошлом году в рамках первой волны квеста студенты из 23 российских регионов провели более 50 мероприятий по экопросвещению. Надеемся на отличные результаты и в этом году.



Студенческие команды-лидеры квеста будут награждены полезными экопризами. Победители квеста примут участие во всероссийском слёте Ассоциации зелёных вузов России весной 2020 года. Их ждёт насыщенная образовательная программа от экспертов-практиков.



Вузы, команды которых успешно прошли квест, будут приглашены в Ассоциацию зеленых вузов России - общероссийское молодёжное экологическое объединение университетов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. В состав Ассоциации входят команды 58 российских вузов, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие. Ассоциация была создана движением ЭКА в ходе реализации всероссийской программы «Зеленые вузы России», цель которой - развитие «зелёного» администрирования на базе вузов-участников и реализация студенческих экологических инициатив. В рамках программы проходят всероссийские студенческие квесты, в которых приняли участие более 50 тысяч студентов из 288 российских вузов, сообщает Движение ЭКА.





