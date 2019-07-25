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В Улан-Удэ сегодня до +30

В Улан-Удэ сегодня до +30
Общество,  Фото:pixabay.com
25 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 5-10, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 13-18, по северо-востоку до 3-8, днём 25-30, местами 18-23, по крайнему северу до 33 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17, днём 28-30 тепла.
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