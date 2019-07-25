25 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 5-10, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 13-18, по северо-востоку до 3-8, днём 25-30, местами 18-23, по крайнему северу до 33 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17, днём 28-30 тепла.
В Улан-Удэ сегодня до +30
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 25.07.2019
Мыльно-воздушное шоу, яркая дискотека под открытым небом и световое представление — скоро на площади Советов развернутся сразу три незабываемых праздника!
Она будет приурочена ко Дню торговли
В Чите прошёл слёт казачьей молодёжи Забайкальского казачьего войска
В международном ралли «Mongol Rally 2019» принимают участие 288 команд со всего мира
Среди призёров – команды из Иркутской области
Сейчас они отдыхают в монгольском лагере «Найрамдал»
Она пройдёт 26 июля на площади Декабристов
Участникам предстоит соревноваться в забегах, командных играх и прохождении полосы препятствий
Boeing 737-300 с грузом до 20 тысяч тонн на борту способен преодолевать до 5250 км
Участники экспедиции покажут иркутянам корейское кино
В рамках мероприятия в селе Турке пройдут концерты и соревнования
Заявления на участие принимают до 3 августа
Сегодня в пожарно-спасательной части № 56 в Улан-Удэ прошёл первый этап традиционного смотр-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»
Саян Балдоржиев занимается у известной оперной дивы Ольги Жигмитовой
Труженик тыла, ветеран труда, житель окинского села Саяны Владимир Сономович Хайдаков отметил 80-летие