Фестивальный день для всей семьи в Улан-Удэ 27 июля

Мыльно-воздушное шоу, яркая дискотека под открытым небом и световое представление — скоро на площади Советов развернутся сразу три незабываемых праздника!



Откроет праздничный день Фестиваль мыльных пузырей. В 15:00 юным гостям и их родителям покажут интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых сможет уместиться человек в полный рост. Дополнят представление фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами, которые не позволят зрителям заскучать. Стоимость входа — 200 рублей (набор для создания мыльных пузырей включен в стоимость).



В 17:00 жителей города ждёт одно из самых популярных событие формата open-air — Всероссийский фестиваль красок. На сцену фестиваля выйдут ди-джеи и МС – под их музыку устоять на месте будет сложно!



Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако. Кстати, краска абсолютно безопасна: у неё натуральный состав. Чтобы примкнуть к красочной феерии, необходимо приобрести пакетик фирменной краски #ВФК на входе, его стоимость — 150 рублей.



Завершит день Фестиваль волшебных шаров, который начнётся в 21:00. Фестиваль порадует гостей живым вокалом и композициями музыкантов-инструменталистов, во время выступления которых кавалеры смогут пригласить дам на медленный танец. А с заходом солнца посетителей фестиваля ждет световое представление. Кстати, волшебные шары по окончании мероприятия зрители смогут забрать с собой: они еще долго будут напоминать о чудесном событии. Стоимость входа — 200 рублей (шары приобретаются на территории фестиваля).



Адрес: Площадь Советов.



Официальная группа организатора ВКонтакте: https://vk.com/vmeste_zajigaem

