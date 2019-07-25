Мыльно-воздушное шоу, яркая дискотека под открытым небом и световое представление — скоро на площади Советов развернутся сразу три незабываемых праздника!
Откроет праздничный день Фестиваль мыльных пузырей. В 15:00 юным гостям и их родителям покажут интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых сможет уместиться человек в полный рост. Дополнят представление фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами, которые не позволят зрителям заскучать. Стоимость входа — 200 рублей (набор для создания мыльных пузырей включен в стоимость).
В 17:00 жителей города ждёт одно из самых популярных событие формата open-air — Всероссийский фестиваль красок. На сцену фестиваля выйдут ди-джеи и МС – под их музыку устоять на месте будет сложно!
Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако. Кстати, краска абсолютно безопасна: у неё натуральный состав. Чтобы примкнуть к красочной феерии, необходимо приобрести пакетик фирменной краски #ВФК на входе, его стоимость — 150 рублей.
Завершит день Фестиваль волшебных шаров, который начнётся в 21:00. Фестиваль порадует гостей живым вокалом и композициями музыкантов-инструменталистов, во время выступления которых кавалеры смогут пригласить дам на медленный танец. А с заходом солнца посетителей фестиваля ждет световое представление. Кстати, волшебные шары по окончании мероприятия зрители смогут забрать с собой: они еще долго будут напоминать о чудесном событии. Стоимость входа — 200 рублей (шары приобретаются на территории фестиваля).
Адрес: Площадь Советов.
Официальная группа организатора ВКонтакте: https://vk.com/vmeste_zajigaem
Фестивальный день для всей семьи в Улан-Удэ 27 июля
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 25.07.2019
Мыльно-воздушное шоу, яркая дискотека под открытым небом и световое представление — скоро на площади Советов развернутся сразу три незабываемых праздника!
Она будет приурочена ко Дню торговли
В Чите прошёл слёт казачьей молодёжи Забайкальского казачьего войска
В международном ралли «Mongol Rally 2019» принимают участие 288 команд со всего мира
Среди призёров – команды из Иркутской области
Сейчас они отдыхают в монгольском лагере «Найрамдал»
Она пройдёт 26 июля на площади Декабристов
Участникам предстоит соревноваться в забегах, командных играх и прохождении полосы препятствий
Boeing 737-300 с грузом до 20 тысяч тонн на борту способен преодолевать до 5250 км
Участники экспедиции покажут иркутянам корейское кино
В рамках мероприятия в селе Турке пройдут концерты и соревнования
Заявления на участие принимают до 3 августа
Сегодня в пожарно-спасательной части № 56 в Улан-Удэ прошёл первый этап традиционного смотр-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»
Саян Балдоржиев занимается у известной оперной дивы Ольги Жигмитовой
Труженик тыла, ветеран труда, житель окинского села Саяны Владимир Сономович Хайдаков отметил 80-летие