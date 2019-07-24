В столице Бурятии продолжается акция «Культура на дорогах – трезвое вождение»
На этот раз сотрудники ГИБДД встретились с курсантами автошколы и предупредили их о недопустимости управления в состоянии опьянения.
Будущим автомобилистам рассказали, что практически ежедневно на дорогах Бурятии выявляются до 20 водителей в состоянии опьянения.
Курсантам привели статистику ДТП, совершённых по вине нетрезвых водителей, и попросили не допускать подобных фактов. Автоинспекторы рассказали о мерах административной и уголовной ответственности за данное нарушение. «Вы приложили столько усилий, чтобы отучиться, сдать экзамен и получить водительское удостоверение, - объясняли полицейские. – Не стоит лишаться его из-за поездки в пьяном виде, лучше воспользуйтесь такси. А самое главное – не подвергайте себя, своих близких и окружающих смертельной опасности».
В завершение занятия будущим водителям пожелали успешной сдачи экзамена, безаварийной езды и безопасных дорог, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД в Улан-Удэ встретились с будущими водителями
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