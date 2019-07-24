В Улан-Удэ выбрали лучших пожарных

Сегодня в пожарно-спасательной части № 56 в Улан-Удэ прошёл первый этап традиционного смотр-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»
В соревнованиях приняли участие начальники и помощники начальников караулов, командиры отделений, пожарные и диспетчеры-радиотелефонисты МЧС. Всего в конкурсе приняли участие 8 команд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Первоначальным испытанием стала проверка теоретических знаний конкурсантов. Им предстояло ответить на вопросы по профессиональной подготовке. Далее участники должны были сдать нормативы: подтягивание на перекладине, челночный бег, бег на дистанции километр и для женского состава взамен подтягиваниям - сдача силового комплекса упражнений.
Самым непростым и захватывающим этапом стал подъём по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Участникам было необходимо перепрыгнуть через двухметровый забор, подхватив пожарные рукава, пройти бум и соединить их с разветвлением, прокладывая рукавную линию, а также подняться в боевой одежде и снаряжении на четвёртый этаж учебной башни при помощи штурмовой лестницы.
- Победители конкурса смогут принять участие на втором этапе смотра-конкурса по Дальневосточному федеральному округу, - рассказал главный специалист управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Дмитрий Луценко.
По итогам регионального этапа смотра-конкурса, победителями в номинациях стали:
- «Лучший начальник караула» - начальник караула ПСЧ-3 «1 ОФПС по РБ» лейтенант вн.сл. Евгений Воротников;
- «Лучший помощник начальника караула» - помощник начальника караула ПСЧ - 5 «1 ОФПС по РБ» прапорщик вн. сл. Максим Иванов;
- «Лучший пожарный» - старший пожарный ПСЧ-5 «1 ОФПС по РБ» ст. сержант вн.сл. Сергей Иванов;
- «Лучший работник пожарной охраны» - пожарный ПСЧ-1 «1 ОФПС по РБ» Павел Иванов;
- «Лучший диспетчер» - диспетчер ПСЧ-5 «1 ОФПС по РБ» сержант вн.сл. Елена Загребельная.
В Улан-Удэ выбрали лучших пожарных
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