Детсадовцы проведут ярмарку в музее Улан-Удэ

Она будет приурочена ко Дню торговли



30 июля во дворе музея истории города Улан-Удэ развернётся настоящая ярмарка, где продавцами выступят воспитанники детского сада. Начало мероприятия в 10:00.



В продаже гостей столицы и жителей города ожидают свежие овощи, ягоды, фрукты, домашняя выпечка, поделки и многое другое. Также посетителей музея будет ждать целая программа, приуроченная ко «Дню торговли». Состоятся выступления артистов, пройдут конкурс на лучшего «торговца» и викторины. Об этом сообщает пресс-служба музея.

