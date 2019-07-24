Она будет приурочена ко Дню торговли
30 июля во дворе музея истории города Улан-Удэ развернётся настоящая ярмарка, где продавцами выступят воспитанники детского сада. Начало мероприятия в 10:00.
В продаже гостей столицы и жителей города ожидают свежие овощи, ягоды, фрукты, домашняя выпечка, поделки и многое другое. Также посетителей музея будет ждать целая программа, приуроченная ко «Дню торговли». Состоятся выступления артистов, пройдут конкурс на лучшего «торговца» и викторины. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Детсадовцы проведут ярмарку в музее Улан-Удэ
Общество, Фото:
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