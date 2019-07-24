В Забайкалье формируют общественные советы при МВД

Заявления на участие принимают до 3 августа



В Управлении МВД России по Забайкальскому краю и территориальных органах МВД на районном уровне началась процедура формирования новых составов общественных советов, действующих при органах внутренних дел. Процедура формирования начата в связи с истечением срока полномочий членов общественных советов, который составляет три года.



Общественный совет является совещательным органом, основными задачами которого являются привлечение граждан, общественных организаций к охране порядка и профилактике преступности, участие в информировании населения о деятельности органов внутренних дел, анализ мнения граждан и контроль над работой стражей порядка.



Граждане, представители общественных объединений и организаций, изъявившие желание войти в состав данных общественных советов, в срок до 3 августа этого года должны письменно уведомить руководителя территориального органа МВД России о своем желании работать в составе общественных советов.



Предложения о включении в состав Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому краю принимаются по электронной почте или в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. Предложения для включения в состав общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне принимаются в территориальном органе. Об этом сообщает пресс- служба краевого УМВД.

