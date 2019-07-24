В Иркутске приступили к благоустройству территории мемориального комплекса «Вечный огонь Славы»
Подрядная организация уже приступила к демонтажу тротуаров и дорожек из плит, а также гранитных бортовых камней. Об этом сообщили в мэрии Иркутска.
До октября здесь планируют заменить тротуарное покрытие на современную плитку с использованием натуральных материалов. Мемориальный комплекс, а также мраморные плиты, расположенные по периметру, будут сохранены.
– Администрация города и иркутяне с большим уважением относятся к этому памятному месту. Запланированные работы по благоустройству мемориального комплекса проводятся в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Каждый год в День Победы здесь проходят массовые торжественные мероприятия в память о погибших воинах. Обновленный вид мемориала станет достойным подарком ветеранам, труженикам тыла и их потомкам – всем иркутянам, – отметила глава Правобережного округа Надежда Лебедев
В Иркутске благоустраивают «Вечный огонь Славы»
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