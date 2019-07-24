С начала года в Восточном военном округе проведено более 150 сборов по подготовке командиров различного уровня
Основной направленностью занятий было обучение командиров управлению войсками (силами) в ходе боевых действий и в повседневной деятельности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Кроме того, в округе прошло более 40 показных учений, в том числе крупное учение с общевойсковым соединением на острове Сахалин. Все эти мероприятия были направлены на то, чтобы каждый командир был способен самостоятельно решать широкий спектр разнородных задач.
Основная цель этой многогранной работы - подготовить командиров, способных грамотно организовать подготовку войск к выполнению учебно-боевых задач, ориентироваться в сложной обстановке, своевременно принимать обоснованные, нестандартные решения, управлять разнородными силами и средствами, огнём артиллерии и ударами авиации на поле боя.
В Восточном военном округе активно обучают командиров
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