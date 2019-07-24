В Восточном военном округе активно обучают командиров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

С начала года в Восточном военном округе проведено более 150 сборов по подготовке командиров различного уровня



Основной направленностью занятий было обучение командиров управлению войсками (силами) в ходе боевых действий и в повседневной деятельности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Кроме того, в округе прошло более 40 показных учений, в том числе крупное учение с общевойсковым соединением на острове Сахалин. Все эти мероприятия были направлены на то, чтобы каждый командир был способен самостоятельно решать широкий спектр разнородных задач.



Основная цель этой многогранной работы - подготовить командиров, способных грамотно организовать подготовку войск к выполнению учебно-боевых задач, ориентироваться в сложной обстановке, своевременно принимать обоснованные, нестандартные решения, управлять разнородными силами и средствами, огнём артиллерии и ударами авиации на поле боя.

