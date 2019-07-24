Жителей столицы Бурятии ждёт насыщенная программа
30 июля во дворе музея истории Улан-Удэ развернётся ярмарка, где продавцами выступят воспитанники детского сада. Горожан также здесь будет ждать целая программа, приуроченная ко Дню торговли:
- выступление артистов;
- конкурс на лучшего продавца;
- викторины.
В продаже будут свежие овощи, ягоды, фрукты, домашняя выпечка, поделки и многое другое, сообщается в официальной группе учреждения в соцсети.
Начало в 10:00.
В центре Улан-Удэ развернётся ярмарка
Общество, Фото:
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