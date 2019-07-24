В центре Улан-Удэ развернётся ярмарка

Жителей столицы Бурятии ждёт насыщенная программа



30 июля во дворе музея истории Улан-Удэ развернётся ярмарка, где продавцами выступят воспитанники детского сада. Горожан также здесь будет ждать целая программа, приуроченная ко Дню торговли:



- выступление артистов;

- конкурс на лучшего продавца;

- викторины.



В продаже будут свежие овощи, ягоды, фрукты, домашняя выпечка, поделки и многое другое, сообщается в официальной группе учреждения в соцсети.



Начало в 10:00.



