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В Улан-Удэ финиширует ралли микролитражек со свалки

В Улан-Удэ финиширует ралли микролитражек со свалки
Общество,  Фото:pixabay.com
В международном ралли «Mongol Rally 2019» принимают участие 288 команд со всего мира

22 июля из пригорода чешской столицы Праги стартовало авантюрное международное ралли «Mongol Rally 2019». 288 команд из 757 представителей практически всей Европы, Северной Америки, Новой Зеландии, Австралии, Израиля, Китая, Казахстана, Южной Кореи, Египта, ЮАР и России должны завершить своё путешествие в Улан-Удэ.

Как заявляют организаторы, это величайшее автомобильное приключение на планете. Участникам предстоит проехать без установленного маршрута около 10 000 миль по горам, пустыням, степям и бездорожью в крошечных машинках, купленных на свалке.

Правила ралли просты:
Правило 1 «Чем хуже машина, тем больше приключений»
Можно взять любой автомобиль, если он паршивый и с двигателем объёмом 1,2 литра или меньше. Идеально – 1 литр. Для мотоциклов разрешено – 125 куб. см, но лучше, если это будет скутер. Из-за этого ралли становится более жёстким. С таким агрегатом больше шансов сломаться, поэтому, скорее всего, будет много общения с местными жителями и много приключений.

Правило 2 «Ты сам по себе»
Если рассказать всё, что нужно знать обо всех странах, дорогах и границах, то это будет безопасное и несложное путешествие. И это не приключение. Это означает, что в этом ралли нет какой-либо поддержки. Если кто-то застрял или попал в беду, ему нужно решить проблему самостоятельно.

Правило 3 «Пожертвуйте деньги благотворительность»
Каждая команда на ралли жертвует как минимум 1000 фунтов стерлингов на благотворительность. Половина суммы идёт в фонд «Cool Earth», остальное на своё усмотрение.

Правило 4 «Нет маршрута»
Даётся начальная точка и конечная точка. То, куда команда едет или что она делает между ними, – это полностью её дело и приключение. Организаторы рекомендуют не тратить слишком много времени на планирование маршрута или изучение карт или путеводителей. Узнайте, когда приедете. Устройте себе сюрприз.

Ранее ралли финишировало в Улан-Баторе. Однако в 2015 году финиш перенесли в Улан-Удэ. Связано это с экономией на доставку транспортных средств домой. Также до 2018 место старта находилось в Великобритании. Теперь старт происходит в совершенно секретном месте в 30 минутах езды к западу от Праги в Чешской Республике. Его предваряет двухдневный фестиваль в стиле «Безумного Макса».

Лидеров гонки ждут в Улан-Удэ уже с 14 августа. 16 сентября пройдёт церемония закрытия финишной черты.
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