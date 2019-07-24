Кубок забайкальских казаков выиграла Дульдурга

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

В Чите прошёл слёт казачьей молодёжи Забайкальского казачьего войска



С 20 по 23 июля в читинском детском оздоровительном лагере «Чайка» прошёл слёт казачьей молодёжи Забайкальского казачьего войска. Свою казачью выправку, сноровку и творчество представили ребята в возрасте от 13 до 17 лет из четырёх краевых станиц – Мунгачинская Нерчинско-Заводского района, Титовская Читинского района, Мирсановская казачья школа Шилкинского района, команда «Беркут» Дульдургинского района.



В качестве «Визитной карточки» участники рассказали об истории, традиции войскового казачьего общества, заповеди казаков, а также о своей команде, продемонстрировали уровень своей подготовки в плане владения казачьим традиционным оружием. В рамках конкурса казачьей песни «У походного костра» каждая команда подготовила к исполнению одну традиционную казачью песню.



Конкурсное жюри, в состав которого вошли специалисты Учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края, решило распределить победителей и призёров следующим образом.



В конкурсе «Визитная карточка»:

1 место – станица Мунгачинская (село Нерчинский Завод);

2 место – Мирсановская казачья школа (село Мирсаново, Шилкинский район);

3 место – команда «Беркут», станица Дульдургинская (село Дульдурга, Дульдургинский район).



В конкурсе казачьей песни «У походного костра»:

1 место – станица Мунгачинская (село Нерчинский Завод);

2 место – команда «Беркут», станица Дульдургинская (село Дульдурга, Дульдургинский район);

3 место – Мирсановская казачья школа (село Мирсаново, Шилкинский район).



На торжественном закрытии слёта первый заместитель атамана Забайкальского казачьего войска Александр Богданов вручил команде-победителю по итогам общекомандного зачёта – Дульдургинской станице – переходящий кубок Забайкальского казачьего войска. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры края.

