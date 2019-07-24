В Чите прошёл слёт казачьей молодёжи Забайкальского казачьего войска
С 20 по 23 июля в читинском детском оздоровительном лагере «Чайка» прошёл слёт казачьей молодёжи Забайкальского казачьего войска. Свою казачью выправку, сноровку и творчество представили ребята в возрасте от 13 до 17 лет из четырёх краевых станиц – Мунгачинская Нерчинско-Заводского района, Титовская Читинского района, Мирсановская казачья школа Шилкинского района, команда «Беркут» Дульдургинского района.
В качестве «Визитной карточки» участники рассказали об истории, традиции войскового казачьего общества, заповеди казаков, а также о своей команде, продемонстрировали уровень своей подготовки в плане владения казачьим традиционным оружием. В рамках конкурса казачьей песни «У походного костра» каждая команда подготовила к исполнению одну традиционную казачью песню.
Конкурсное жюри, в состав которого вошли специалисты Учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края, решило распределить победителей и призёров следующим образом.
В конкурсе «Визитная карточка»:
1 место – станица Мунгачинская (село Нерчинский Завод);
2 место – Мирсановская казачья школа (село Мирсаново, Шилкинский район);
3 место – команда «Беркут», станица Дульдургинская (село Дульдурга, Дульдургинский район).
В конкурсе казачьей песни «У походного костра»:
1 место – станица Мунгачинская (село Нерчинский Завод);
2 место – команда «Беркут», станица Дульдургинская (село Дульдурга, Дульдургинский район);
3 место – Мирсановская казачья школа (село Мирсаново, Шилкинский район).
На торжественном закрытии слёта первый заместитель атамана Забайкальского казачьего войска Александр Богданов вручил команде-победителю по итогам общекомандного зачёта – Дульдургинской станице – переходящий кубок Забайкальского казачьего войска. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры края.
Кубок забайкальских казаков выиграла Дульдурга
Общество, Фото:
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