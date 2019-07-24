Любой пользователь может выяснить, кто он: сумасбродный Багдаев, мрачный Мархаев или молчаливый Шутенков.
В паблике во Вконтакте «Аноним 03» сегодня появился необычный тест. В нём разработчики предлагают ответить на семь шуточных вопросов, которые помогут узнать, кто ближе по взглядам из кандидатов в мэры Улан-Удэ: сумасбродный Багдаев, мрачный Мархаев или молчаливый Шутенков.
Первый вопрос касается инициативы, которую человек внёс бы, если стал градоначальником. Вариантов ответа три – легализовать проституцию, перенести ТЭЦ-1 из центра города или же ввести школьную форму.
Помимо этого, пользователю предлагается ответить на вопросы относительно еды, музыкальных исполнителей, архитектуры города и мусора.
Прошедшие тест оценили его с юмором. «Ахах. Забавненько, я – Шутенков», «Странные вопросы какие-то, а ответы ещё круче», - писали люди в комментариях.
В конце теста авторы описали Батодалая Багдаева, как «человека вне времени и пространства», Игоря Шутенкова – «Деловит, молчалив, слишком серьёзен. 100 грамм в субботу – не преступление», а Вячеслава Мархаева, как человека, которому «мрачное прошлое мешает».
Пройти тест можно по ссылке – https://vk.com/wall-55416455_471143
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня из предвыборной гонки на кресло мэра выбыла журналист Евгения Балтатарова. Таким образом, претендентов осталось 10.
Жители Бурятии могут узнать, кто они из кандидатов в мэры Улан-Удэ
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Любой пользователь может выяснить, кто он: сумасбродный Багдаев, мрачный Мархаев или молчаливый Шутенков
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