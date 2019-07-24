Участникам предстоит соревноваться в забегах, командных играх и прохождении полосы препятствий
27 июля в улан-удэнском парке имени Жанаева пройдёт праздник уличных видов спорта. Организатор мероприятия – Улан-Удэнский авиационный завод.
Открытие праздника состоится в 13:00. Заводчан и жителей Загорска ждёт масса увлекательных спортивных мероприятий: весёлая полоса препятствий, забеги на дистанции 1000 м и 2000 м, хождение по специальной тропе «слэклайн», командные игры и многое другое.
Каждый участник забега после прохождения игровой площадки получает стикеры, которые можно будет обменять на подарок. Также под конец вечера пройдёт парад спортсменов, а также объявят и наградят победителей 52-й заводской спартакиады.
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку
В Улан-Удэ пройдёт праздник уличных видов спорта
Общество, Фото:
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