В Улан-Удэ пройдёт праздник уличных видов спорта

Участникам предстоит соревноваться в забегах, командных играх и прохождении полосы препятствий



27 июля в улан-удэнском парке имени Жанаева пройдёт праздник уличных видов спорта. Организатор мероприятия – Улан-Удэнский авиационный завод.



Открытие праздника состоится в 13:00. Заводчан и жителей Загорска ждёт масса увлекательных спортивных мероприятий: весёлая полоса препятствий, забеги на дистанции 1000 м и 2000 м, хождение по специальной тропе «слэклайн», командные игры и многое другое.



Каждый участник забега после прохождения игровой площадки получает стикеры, которые можно будет обменять на подарок. Также под конец вечера пройдёт парад спортсменов, а также объявят и наградят победителей 52-й заводской спартакиады.



Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку

