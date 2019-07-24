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Дети из Тулуна и Нижнеудинска встретятся с президентом Монголии

Дети из Тулуна и Нижнеудинска встретятся с президентом Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе
Сейчас они отдыхают в монгольском лагере «Найрамдал»

Ребята из пострадавших от наводнения города Тулуна и Нижнеудинского района Иркутской области отдыхают в международном детском лагере «Найрамдал» в Монгольской Республике. «Найрамдал» находится недалеко от Улан-Батора в живописном месте, окружённом сопками и лесами. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.

42 ребенка в возрасте от 9 до 17-ти лет, пострадавших от стихийных бедствий, приехали отдыхать по приглашению президента Монголии Халтмаагийн Баттулга с 16 июля по 25 августа. В течение 40 дней они проведут отдых в лучших пионерских лагерях городов Улан-Батора и Эрдэнэта.

Ребятам был оказан самый радушный приём. Особенно они тепло отзывались о предоставленных им условиях проживания и прекрасной монгольской еде. Стоит отметить, что ребятам предоставлена возможность не только хорошо отдохнуть в комфортных условиях, но и приобрести себе здесь новых друзей из числа монгольских и других иностранных сверстников, поскольку в пионерском лагере «Найрамдал» отдыхают дети из 12-ти стран, в частности из Японии, Кореи, Китая и т.д. По программе отдых детей не ограничивается лишь пребыванием в Международном лагере «Найрамдал», у них также будет возможность отдохнуть в пионерском лагере Эрдэнэта, который считается символом монголо-советской дружбы. А пока ребят ожидает экскурсия по достопримечательностям столицы Монголии, также посещение и знакомство с деятельностью Российского центра науки и культуры, где они могут насладиться красочным национальным мюзиклом. Несомненно, самое ожидаемое событие для детей – это встреча с президентом Монголии.
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