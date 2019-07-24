Сейчас они отдыхают в монгольском лагере «Найрамдал»
Ребята из пострадавших от наводнения города Тулуна и Нижнеудинского района Иркутской области отдыхают в международном детском лагере «Найрамдал» в Монгольской Республике. «Найрамдал» находится недалеко от Улан-Батора в живописном месте, окружённом сопками и лесами. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.
42 ребенка в возрасте от 9 до 17-ти лет, пострадавших от стихийных бедствий, приехали отдыхать по приглашению президента Монголии Халтмаагийн Баттулга с 16 июля по 25 августа. В течение 40 дней они проведут отдых в лучших пионерских лагерях городов Улан-Батора и Эрдэнэта.
Ребятам был оказан самый радушный приём. Особенно они тепло отзывались о предоставленных им условиях проживания и прекрасной монгольской еде. Стоит отметить, что ребятам предоставлена возможность не только хорошо отдохнуть в комфортных условиях, но и приобрести себе здесь новых друзей из числа монгольских и других иностранных сверстников, поскольку в пионерском лагере «Найрамдал» отдыхают дети из 12-ти стран, в частности из Японии, Кореи, Китая и т.д. По программе отдых детей не ограничивается лишь пребыванием в Международном лагере «Найрамдал», у них также будет возможность отдохнуть в пионерском лагере Эрдэнэта, который считается символом монголо-советской дружбы. А пока ребят ожидает экскурсия по достопримечательностям столицы Монголии, также посещение и знакомство с деятельностью Российского центра науки и культуры, где они могут насладиться красочным национальным мюзиклом. Несомненно, самое ожидаемое событие для детей – это встреча с президентом Монголии.
Дети из Тулуна и Нижнеудинска встретятся с президентом Монголии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас они отдыхают в монгольском лагере «Найрамдал»
Она пройдёт 26 июля на площади Декабристов
Участникам предстоит соревноваться в забегах, командных играх и прохождении полосы препятствий
Boeing 737-300 с грузом до 20 тысяч тонн на борту способен преодолевать до 5250 км
Участники экспедиции покажут иркутянам корейское кино
В рамках мероприятия в селе Турке пройдут концерты и соревнования
Заявления на участие принимают до 3 августа
Сегодня в пожарно-спасательной части № 56 в Улан-Удэ прошёл первый этап традиционного смотр-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»
Саян Балдоржиев занимается у известной оперной дивы Ольги Жигмитовой
Труженик тыла, ветеран труда, житель окинского села Саяны Владимир Сономович Хайдаков отметил 80-летие
В столице Бурятии продолжается акция «Культура на дорогах – трезвое вождение»
Двустороннее учение началось на полигоне Бурдуны в Бурятии
Было проверено 12 грузовиков
В Иркутске приступили к благоустройству территории мемориального комплекса «Вечный огонь Славы»
С начала года в Восточном военном округе проведено более 150 сборов по подготовке командиров различного уровня