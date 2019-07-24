В Загорске обещают решить проблему котельной с чёрным дымом
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в улан-удэнском посёлке Загорск был объявлен сбор подписей под обращением с требованием решить проблему местной котельной. На сегодняшний день собрано три тысячи подписей, сообщили в пресс-службе парламента Бурятии.
Жители Загорска уже много лет жалуются на чёрный дым из котельной, расположенной посреди жилого массива. Такая ситуация сложилась и в прошедшем отопительном сезоне. Люди жалуются на участившиеся случаи бронхиальной астмы, частицы сажи попадают в глаза, чаще приходится обращаться за врачебной помощью.
Руководство «ТГК-14» рассказало о мероприятиях, по исправлению ситуации. Главное из них – обеспечение котельной бурым углём, дым от которого не такой чёрный. Контракт на весь отопительный сезон 2019-20 гг. уже заключен. Ранее, когда на котельной использовался бурый уголь, такого массового недовольства не было. Кроме этого устанавливаются золоуловители, эта работа должна быть закончена к началу отопительного сезона.
- Мы услышали от представителей «ТГК-14», что они сумеют предотвратить выбросы чёрного дыма в следующем отопительном сезоне, - отметил депутат Хурала Михаил Степанов.
Наилучшим решением стало бы закрытие котельной в Загорске после выхода на полную мощность ТЭЦ-2. С этим согласились и депутаты, и представители мэрии, и руководство «ТГК-14». Вопрос стоит на повестке дня уже давно, но его решение требует серьёзных финансовых вливаний.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2013 году жители Загорска даже пообещали на собственные деньги поставить бронзовый памятник Александру Голкову (тогда мэр Улан-Удэ), если он решит проблему.
В апреле стало известно, что модернизация котельной в Загорске включена в проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Улан-Удэ.
В Улан-Удэ собрали три тысячи подписи против котельной
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