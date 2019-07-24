У Монголии появился первый грузовой самолёт для полётов в Россию

Boeing 737-300 с грузом до 20 тысяч тонн на борту способен преодолевать до 5250 км



Первый в Монголии грузовой самолёт Boeing 737-300 приземлился 20 июля в международном аэропорту «Чингисхан» в Улан-Баторе. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».



Выступая на мероприятии, министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбасурэнгийн Энх-Амгалан отметил, что это событие открыло новую страницу в истории авиационного сектора Монголии, а также выразил надежду на то, что грузовой самолет Boeing 737-300 будет способствовать развитию авиационной отрасли страны.



Этот грузовой самолёт считается одним из самых надёжных и безопасных самолётов в мире. Он может пролететь до 5250 километров с грузом на борту до 20 тысяч тонн.



Самолёт планируется использовать для грузовых рейсов в Москву, Пекин, Токио, Шанхай, Гуанчжоу, Хух-Хото, Сеул, Гонконг, Иркутск, Улан-Удэ и в страны Средней Азии. Помимо мяса, мясных продуктов, шерсти, кашемира и редкоземельных элементов из Монголии на нём будут перевозить горнодобывающее оборудование, крупногабаритные и специализированные грузы.

