В Бурятии представитель Буддийской традиционной Сангхи принял участие в профилактической акции Госавтоинспекции
Вместе с сотрудниками ГИБДД Батор-лама из Анинского дацана Хоринского района призвал автомобилистов выбирать безопасную скорость движения.
В ходе мероприятия водителям напомнили, что выбирать скорость движения необходимо с учетом погодных и дорожных условий. «Если вы видите, что ухудшаются погодные условия или вы приближаетесь к участку дороги, где идут ремонтные работы, заранее снижайте скорость и выбирайте другую манеру вождения», - отметил лама.
Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, рассказали о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших по причине превышения скорости или ее несоответствия дорожным условиям. Водителям объяснили, как можно избежать аварийных ситуаций, выбрав разумную скорость движения.
Большинство участников мероприятия признались, что иногда позволяют себе превысить скорость, потому что торопятся по делам или спешат к своим близким. Однако автоинспекторы и священнослужители призвали водителей строго соблюдать скоростной режим, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии лама призвал водителей не гонять
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