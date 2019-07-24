Закрытый показ «Атласа тибетской медицины» для эмчи-лам состоялся в Улан-Удэ

Уникальный живописный памятник утверждён в качестве буддийской святыни России
Впервые в Улан-Удэ 22 июля эмчи-ламы собрались, чтобы обсудить возможности развития уникальных методов врачевания, наряду с традиционной медициной.
Инициатором и организатором конференции стал межрегиональный общественный Союз эмчи-лам, сообщили в Национальном музее Бурятии.
Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие традиционных медицинских школ российско-китайско-монгольского трансграничья» объединила представителей Китая, Монголии, Алтая, Калмыкии, Тывы, Санкт-Петербурга и Москвы.
Эмчи-ламы с интересом посетили закрытый показ «Атласа тибетской медицины» в музее истории Бурятии. Этот уникальный живописный памятник утверждён в качестве буддийской святыни России.
Напомним, что атлас – это иллюстрированное приложение к трактату «Вайдурья онбо» (XVII в.), который является комментарием к основному медицинскому труду Чжуд-ши (Четыре тантры) XII века.
На составление полного свода иллюстраций ушло несколько лет, сначала было создано 50 листов, затем их дополнили до 79 листов иллюстрированного свода, получившего название «Атласа тибетской медицины». Тибетский оригинал атласа, состоящий из 79 листов, был изготовлен между 1687 -1703 годами. С атласа на протяжении истории его существования были сделаны только несколько копий. В Национальном музее Бурятии более 80 лет хранится наиболее полная из дошедших до нас копий этого раритета, существующих в мире.
Бурятскую копию с подлинника XVII века подготовили в конце XIX – начале ХХ вв. бурятские ламы при содействии учителя XIII Далай-ламы цаннид Хамбо Агвана Доржиева.
Привёз копию в Цугольский дацан Забайкалья эмчи-лама Шираб Сунуев. Уже в советское время в 1926 году атлас передали в Ацагатскую медицинскую школу Бурятии. В 1936 году уникальная реликвия буддийской культуры, сохранившиеся материалы, лекарственное сырьё, хирургические инструменты Ацагатской медицинской школы были вывезены в Антирелигиозный музей. Тогда он располагался в закрытом Одигитриевском соборе.
- Ирония судьбы в том, что вывезли и спасли от уничтожения такие выдающиеся памятники буддийской культуры и искусства инструкторы республиканского Союза воинствующих безбожников, - сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.
Участники конференции смогли не только узнать об истории республики, но и увидеть, что бурятский «Атлас тибетской медицины» имеет некоторые самобытные отличия от оригинала.
Закрытый показ «Атласа тибетской медицины» для эмчи-лам состоялся в Улан-Удэ
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