В частном секторе Улан-Удэ установили новые светильники

Светильники заработали в пяти микрорайонах



С начала лета в частном секторе Советского района Улан-Удэ заменили опоры освещения и установили более 160 новых светильников.



Ремонт был выполнен в рамках подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилого фонда».



Новые светильники заработали в Тулунже по ул. Державной, Гэгэтуйской, Песочной (16 шт), в микрорайоне Заречный по ул. Российской и Кубанской (51 шт), ул. Красночикойской (5 шт), ул. Урожайной (32 шт), ул. Лиговской (10 шт), ул. Белокаменной и ул. Петропавловской (14 шт), в Истоке по ул. Снежной (17 шт), на Стеклозаводе по ул. Рабочей (7 шт); в микрорайоне Степной по ул. Сельской (9 шт).



При монтаже использовался СИП – самоизолированный провод, который обладает высокой надёжностью, имеет длительный рабочий ресурс, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.





