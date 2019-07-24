Светильники заработали в пяти микрорайонах
С начала лета в частном секторе Советского района Улан-Удэ заменили опоры освещения и установили более 160 новых светильников.
Ремонт был выполнен в рамках подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилого фонда».
Новые светильники заработали в Тулунже по ул. Державной, Гэгэтуйской, Песочной (16 шт), в микрорайоне Заречный по ул. Российской и Кубанской (51 шт), ул. Красночикойской (5 шт), ул. Урожайной (32 шт), ул. Лиговской (10 шт), ул. Белокаменной и ул. Петропавловской (14 шт), в Истоке по ул. Снежной (17 шт), на Стеклозаводе по ул. Рабочей (7 шт); в микрорайоне Степной по ул. Сельской (9 шт).
При монтаже использовался СИП – самоизолированный провод, который обладает высокой надёжностью, имеет длительный рабочий ресурс, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В частном секторе Улан-Удэ установили новые светильники
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уникальный живописный памятник утверждён в качестве буддийской святыни России
Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области
Светильники заработали в пяти микрорайонах
Законопроект, который может нарушить тайну переписки, уже внесён в Госдуму
Мероприятие посвятили международному дню шахмат
В 2018 году неравнодушные люди подарили библиотекам 2836 книг
Скачки на лошадях заменили автогонки, а стрельбу из лука заменили песнями и танцами
Движение транспорта по улице Куйбышева будет закрыто до 23 августа
Посланнику Далай Ламы Жадо Ринпоче подарили в Бурятии чётки из белого нефрита
По республике местами кратковременные дожди, грозы
В следующий раз они встретятся в Улан-Удэ в августе
Построена в улусе Нур-Тухум
Принять участие в нём могут любые лица
Неудобства связаны c заменой задвижек на водопроводной сети
Она будет украшать сквер памяти ветеранов боевых действий