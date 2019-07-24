В Бурятии состоится праздник «Байкал приглашает друзей»

В рамках мероприятия в селе Турке пройдут концерты и соревнования



3 августа на территории участка «Турка» особой экономической зоны «Байкальская гавань» состоится культурно-спортивный праздник «Байкал приглашает друзей».



Торжественное открытие мероприятия начнётся в полдень. В рамках культурной программы будет проведён конкурс концертных шоу-программ «Байкальский карнавал». Также перед зрителями выступят творческие коллективы районов Бурятии ВИА «Живой звук».



На празднике пройдут соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Атлеты попробуют силы в толкании «Байкальского камня», а любители игр – в национальных забавах «Шагай Наадан» и «Тэбэк». Также состоятся республиканские соревнования по армрестлингу.



Для жителей и гостей Бурятии будут организованы продажа сувенирной продукции и площадки по народным забавам. Детей ждёт интересная игровая программа.

